Популярные направления, где чаще всего бронируют номера с полным пансионом

Туристы стали в два раза чаще выбирать летние туры с полным пансионом и «все включено», чем в 2023 г. Об этом CNews сообщили представители ТВИЛ.

Российский сервис бронирования жилья для самостоятельных путешественников ТВИЛ провел собственное исследование и выявил, что более половины всех бронирований на лето (54%) приходится в объекты размещения, где питание включено в стоимость проживания. Лишь 45% туристов бронируют жилье без питания. Средний чек туриста в отеле с полным пансионом составляет 5,2 тыс. руб. в сутки.

Десять популярных направлений, где чаще всего бронируют номера с полным пансионом (cредняя стоимость ночи в отелях в 2024 г. / средняя продолжительность поездки): Сочи — 5301 руб. / пять ночей; Москва — 4714 руб. / две ночи; Анапа — 5679 руб. / семь ночей; Санкт-Петербург — 4988 руб. / три ночи; Геленджик — 5467 руб. / пять ночей; Краснодар — 3209 руб. / две ночи; Ростов-на-Дону — 3561 руб. / одна ночь; Ялта — 7233 руб. / пять ночей; Казань — 4709 руб. / две ночи; Красная Поляна — 5879 руб. / три ночи.