CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

Проживание в отелях Казани после майских праздников подешевело на 21%

МТС, цифровая экосистема, с помощью сервиса бронирования отелей МТС Travel и Bronevik.com проанализировала цены на отели и другие объекты размещения по России на период майских праздников и после них. Казань стала четвертой в списке городов, где во второй половине мая сильнее всего подешевело жилье.

По данным МТС Travel и Bronevik.com, среди популярных у путешественников направлений сильнее всего после майских праздников цены снизились во Владимире – на треть, до 4,7 тыс. руб. в среднем в сутки. Далее следуют Волгоград – на 24% (4,3 тыс. руб.) и Пятигорск – на 22% (5,1 тыс. руб.). Казань и Ярославль замыкают пятерку рейтинга со снижением цены на 21% и средней стоимостью 7,4 тыс. руб. и 7,3 тыс. руб. в сутки соответственно.

Минимальное снижение цен на проживание в отелях зафиксировано в Липецке (+0,2%), Самаре (+0,4%) и Красноярске (+0,4%). А в Уфе и Мурманске цены на жилье в период после праздников и вовсе выросли на 13% и 5% соответственно.

Средняя цена на объекты размещения по России после праздничных выходных составила 6 тыс. руб. за ночь, в то время как в период майских праздников проживание в отелях и апартаментах по России стоило в среднем 6,2 тыс. руб. за ночь.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Вячеслав Золотарев, Университет Решетнева: Восприятие безопасности как целостной структуры станет «культурным кодом» ИБ-специалиста будущего

VK за долги забрал долю «Ростелекома» в мессенджере

Александр Мартыненко, «РТ МИС»: Цифровизация здравоохранения не закончится в ближайшие годы

Знаменитая почта для секретной переписки Proton сдала своего клиента полиции. Никто не защищен

Дмитрий Михеев, «АйТи Бастион» — Как обеспечить безопасность обмена данными

Роботизация или автоматизация: что выбрать

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Не только автомобиль: на чем кататься по городу

Роботы-собаки, которых можно купить в России: выбор ZOOM

Как заряжать гаджеты в 2024 году

Показать еще

Наука

Как принимали ванны фараоны: российские археологи нашли уникальный СПА-комплекс

Ликбез RnD.CNews: сколько воды содержится в земной коре

Найдена самая тяжелая пара черных дыр во Вселенной — они так велики, что не могут столкнуться и соединиться
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024