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Сервис интеллектуальной авторизации «Газпром ID» стал доступен для входа в личный кабинет «Мой газ» компании «Газпром межрегионгаз»

Сервис интеллектуальной авторизации пользователей «Газпром ID» экосистемы «Газпром» теперь можно использовать для регистрации и входа в личный кабинет абонента – «Мой газ» – компании «Газпром межрегионгаз». Соответствующая активная кнопка появилась под строчками «логин» и «пароль» на сайте и в приложении для мобильных телефонов.

«Интеграция сервиса «Газпром ID» в личный кабинет «Мой газ» стала важным шагом в повышении удобства и безопасности абонентов. Это сотрудничество поможет обеспечить легкий и быстрый вход в систему. Мы рады предоставить пользователям личного кабинета «Мой газ» защищенный способ авторизации, который сделает процесс оплаты услуг газоснабжения еще более комфортным», – отметил генеральный директор компании «Оператор Газпром ИД» Андрей Ветошкин.

За последние пять лет количество потребителей газа, использующих электронный личный кабинет «Мой газ», выросло почти в 4 раза, и составляет свыше 9 млн человек, то есть каждый четвертый абонент уже платит за газ через интернет-сервис «Газпрома». Оператором платформы платежей выступает банк «Россия».

«Мы уделяем большое внимание улучшению качества клиентского обслуживания, расширению безопасных способов идентификации абонентов. Уверены, что новый цифровой сервис позволит быстро и безопасно авторизоваться как новым, так и уже существующим пользователям», – сказал старший вице-президент банка «Россия» Иван Лапушкин.

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