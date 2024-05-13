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Жители многоэтажек в Грозном получили новые скорости мобильного интернета

Специалисты «МегаФона» запустили новое телеком-оборудование в столице Чеченской Республики. После проведенных работ скорость мобильного интернета в городе достигает 150 Мбит/с.

Связисты установили объекты инфраструктуры в густонаселенной части города. Изменения затронули не только десятки многоэтажных домов, но и крупное медицинское учреждение, Малую мечеть, близлежащий торговый центр.

«Грозный вошел в топ-10 лидеров городов по темпам строительства. На одного жителя здесь введено около 2 квадратных метров жилья за последние три года. Для комфортного проживания в новых домах мы запускаем дополнительные объекты связи и модернизируем уже существующие. С начала 2024 г. наши специалисты установили больше 50 новых базовых станций, а на более чем 200 телеком-объектах ускорили мобильный интернет для абонентов», — сказал директор «МегаФона» в Чеченской Республике Мурад Евлоев.

Новая скорость мобильного интернета позволяет абонентам «МегаФона» загружать на свои гаджеты до 15 фильмов в час в формате Full HD. Это особенно актуально в Грозном, так как трафик на видеосервисах и киноплатформах здесь увеличился на 25% с начала года.

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