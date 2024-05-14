ГК Softline помогла Иркутской нефтяной компании мигрировать в российскую цифровую среду «Яндекс 360 для бизнеса»

ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, выполнила проект по внедрению сервисов российского онлайн-офиса «Яндекс 360 для бизнеса» для Иркутской нефтяной компании (ИНК). Об этом CNews сообщили представители Softline.

В рамках него команда ГК Softline поставила 8000 лицензий, которые включают: корпоративный «Мессенджер,» сервис ВКС «Телемост», корпоративную «Почту», «Календарь», облачное хранилище «Диск» и др. По итогам проекта клиент получил инструменты для деловых коммуникаций, а также ряд преимуществ в рамках комплексного сервиса ГК Softline — Softline Enterprise Agreement (SEA). Кроме того, для быстрой адаптации к набору сервисов эксперты «Академии Softline» провели обучение для сотрудников Иркутской нефтяной компании и рассказали о возможностях «Яндекс 360 для бизнеса».

Иркутская нефтяная компания (ИНК) — независимый производитель углеводородного сырья в Восточной Сибири. Компания создана в 2000 г., ведет геологическое изучение, разведку и разработку участков недр на территории Иркутской области, Красноярского края и Республики Саха (Якутия).

Иркутская нефтяная компания рассматривала переход с одной экосистемы продуктов на альтернативный онлайн-офис. Для этого компания обратилась к своему стратегическому ИТ-партнеру — команде Softline, озвучив требования к новому вендору. ГК Softline работает с Иркутской нефтяной компанией по вопросам перехода на российские решения. Так, для клиента эксперты ГК Softline разработали дорожную карту, которая поэтапно описывала стадии миграции инфраструктуры компании на альтернативные решения. Также специалисты развернули для ИНК стенд с тестовой средой, где представлены различные продукты. В рамках данного проекта ИНК было важно найти решение, схожее по функционалу с прежним мессенджером и хранилищем.

В процессе тестирования российских сервисов, представленных на стенде, заказчик сравнивал их по различным ключевым параметрам. Для этого специалисты ИНК были поделены на несколько рабочих групп, каждая из которых работала независимо друг от друга. Сотрудники изучали эти продукты, тестируя их в своих ежедневных рабочих процессах. В результате такого тщательного анализа было определено, что «Яндекс 360 для бизнеса» отвечает всем необходимым требованиям: позволяет проводить эффективные коммуникации в формате закрытого корпоративного «Мессенджера» или сеансов ВКС, обеспечивает возможность параллельной миграции данных из персональных облачных дисков и библиотек, а также предоставляет объем внешнего хранилища 1 ТБ на каждого пользователя и др.

После того, как клиенту были представлены преимущества комплексного сервисного подхода Softline Enterprise Agreement, было заключено соглашение между ГК Softline и ИНК на внедрение цифровой среды «Яндекс 360 для бизнеса». В рамках внедрения было проведено обследование инфраструктуры заказчика, разработана методика и механизмы миграции пользовательских дисковых ресурсов. Также были разработаны инструкции для переноса архива почты и проведены консультации для реализации процесса миграции.

«Нам важно помогать клиентам следовать комплексному и гибкому подходу при переходе на российское ПО. Когда ИНК приняла решение перейти с ранее используемых сервисов, мы не только подобрали заказчику оптимальное решение для бизнес-коммуникаций, но и помогли получить дополнительные бенефиты. Приобретая цифровую среду «Яндекс 360 для бизнеса» в рамках SEA, наш клиент получает ряд преимуществ с возможностью управления программами лицензирования и продуктами в едином Лицензионном центре. Это будет способствовать комфортному и оперативному переходу и по другим технологическим стекам. А наша мультивендорная поддержка, доступная клиентам в рамках SEA и включающая решение проблем на стыке нескольких технологий, также поможет заказчику при миграции на российские решения», — сказала Юлия Суворова, ведущий аккаунт-менеджер ГК Softline.

«Мы стараемся оперативно реагировать на потребности партнеров и заказчиков и создавать максимально комфортные условия для сотрудничества. Комплексность решения, активное развитие сервисов, бесшовный и быстрый процесс миграции повышают востребованность нашего продукта. С каждым днем количество клиентов, которые выбирают цифровую среду «Яндекс 360 для бизнеса», стремительно растет. Сегодня более 130 тыс. компаний малого, среднего и крупного сегментов бизнеса из различных отраслей строят эффективную совместную работу команды в нашем онлайн-офисе», — отметил Роман Королев, руководитель по продажам «Яндекс 360 для бизнеса».

«При переходе на российские сервисы нам важно было сохранить привычную высокую эффективность деловых коммуникаций. Поэтому к поиску мы подошли очень ответственно. Благодаря развернутым консультациям экспертов ГК Softline и команды «Яндекса 360 для бизнеса» мы смогли быстро найти решение, функционал которого отвечает всем нашим потребностям. Для нас важно, что новая SaaS-платформа гарантирует безопасность данных — коммуникация проходит по закрытому каналу, а звонки защищены сквозным шифрованием. Удобно, что в рамках одной платформы мы закрываем все потребности в бизнес-коммуникациях. «Мессенджер» обеспечивает доступ к двум видам пространства — личному и рабочему, которое защищено от внешних пользователей. В «Диске» сотрудники ведут совместную работу над документами, а в «Телемосте» проводят видеовстречи с распределенными командами или партнерами, находящимися в других регионах. Благодарим инженеров ГК Softline за внедрение нового продукта и проведенное обучение, а также экспертов вендора за помощь в адаптации. Это позволило нам быстро приступить к совместной работе в новом сервисе, а преимущества, которые мы получили в рамках SEA, мы планируем использовать для интеграции приобретаемого российского ПО в нашу инфраструктуру», — отметил Александр Логинов, директор департамента серверных и телекоммуникационных систем Иркутской нефтяной компании.

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ПАО «Софтлайн» — участник ИТ-рынка с более чем 30-летним опытом, региональным присутствием в более чем 25 представительствах по всей России, имеющий в штате свыше 8400 сотрудников, более половины из которых — инженеры и разработчики. В 2023 г. ее оборот превысил 91 млрд руб. Группа обеспечивает и ускоряет цифровую трансформацию бизнеса своих заказчиков, связывая около 100 тыс. конечных клиентов из различных отраслей экономики с более чем 5 тыс. ИТ-производителей. ГК Softline является группой компаний, которая объединяет различные бизнес-вертикали в ключевых сегментах ИТ-рынка: «Софтлайн решения», AХОFT, «Девелоника», SL Soft (включает продукты Robin, Polymatica, «Цитрос», «Босс.Кадровые системы», «Преферентум», Robovoice, Soica), группа «Борлас», Bell Integrator, Академия Softline, «Хабэко-Партнер» (ранее R.Partner), Softline ecommerce, Softline Digital и др.