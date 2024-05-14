Подтверждена совместимость корпоративной почтовой системы Mailion и системы управления доменом ALD Pro

Компания «Группа Астра», участник российского рынка программного обеспечения, и «МойОфис», российский производитель офисного ПО для совместной работы с документами, объявляют о совместимости корпоративной почтовой системы Mailion с системой централизованного управления доменом ALD Pro 2.0. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

В ходе тестовых испытаний почтовая система Mailion и ALD Pro 2.0 прошли проверку на корректную комплексную работу по всем критериям совместимости: по авторизации и созданию пользователя, поиску пользователя ALD Рro до его создания в Mailion, различным действиям пользователя ALD Pro в Mailion с письмами, контактами и календарем и другим операциям. С протоколом испытаний можно ознакомиться здесь. По итогам тестирования почтовый сервер Mailion получил сертификат в рамках программы технологического партнерства Ready for Astra.

Mailion – корпоративная почтовая система для крупных организаций. Поддерживает расширенную пользовательскую функциональность, обеспечивает высокий уровень безопасности и стабильность работы за счет высокой отказоустойчивости.

Благодаря интеграции почтового сервера Mailion с ALD Pro администраторы могут централизованно управлять пользователями, группами и политиками безопасности как для домена, так и для почтового сервера. Совместное решение также способствует реализации единых политик безопасности, синхронизации данных и непрерывности рабочих процессов.

«Подтверждение совместимости ALD Pro и Mailion открывают новые возможности для российских организаций. В процессе импортозамещения наши клиенты получают не просто отдельные продукты, а полностью интегрированные комплексы, которые являются неотъемлемой частью мощной цифровой экосистемы, способной обеспечить развитие бизнеса и создать основу для его дальнейшей эволюции», — сказал Евгений Паутов, директор департамента разработки средств управления «Группы Астра».

«Успешно подтвержденная совместимость Mailion и ALD Pro расширяет сценарии применения отечественных продуктов на инфраструктуре заказчика и позволяет большему количеству клиентов реализовать проекты перехода на импортонезависимые решения. Между «Группой Астра» и «МойОфис» действует соглашение о технологическом партнерстве, в рамках которого наши компании эффективно взаимодействуют в части обмена опытом при разработке востребованных высокотехнологичных решений. Благодаря этому, мы как производитель офисного ПО, можем гарантировать нашим пользователям работу продуктов «МойОфис» в окружении популярных отечественных операционных систем и серверных технологий», – отметил Игорь Бондаренко, менеджер продукта Mailion.

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ПАО «Группа Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «РуБэкап», «РуПост», «Тантор Лабс», «РеСолют», ISPsystem, «Номари СиАйЭс» и «Русоникс». В портфель «Группы Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», облако Rusonyx, ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, СУБД и платформы управления и мониторинга БД на базе PostgreSQL Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, сервис для работы с исходным кодом GitFlic, образовательные платформы и конструктор курсов Knomary, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты «Группы Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.

«МойОфис» – российская компания-разработчик офисных решений для общения и совместной работы с документами. Платформа «МойОфис» включает в себя набор необходимых настольных, мобильных и веб-приложений для общения и работы с документами на компьютерах, планшетах и смартфонах в любой точке мира. Решения «МойОфис» обеспечивают полный контроль над данными, соответствуют отраслевым стандартам безопасности, подходят для организаций любого размера, а также для домашнего использования и доступны на 13 языках. «МойОфис» создает продукты с 2013 г. Более 11,1 тыс. организаций и органов государственной власти в России уже пользуются решениями компании. Учебные заведения во всех субъектах России также выбрали продукты «МойОфис». В партнерскую сеть компании входит более 2900 авторизованных партнеров во всех регионах России и за рубежом. Все решения «МойОфис» входят в реестр отечественного ПО и соответствуют требованиям российского законодательства.