Банк «Русский Стандарт» обеспечил в отелях технологию бесконтактного заказа и оплаты в рамках сервиса 2Roomz

Банк «Русский Стандарт» обеспечил для отелей, работающих на базе цифровой платформы 2Roomz, техническую возможность бесконтактного приема заказов и платежей от гостей за любые услуги прямо из номера.

Сервис 2Roomz позволяет любому гостю, отсканировав специальный QR-код с помощью смартфона, планшета или ноутбука, пользоваться услугами отеля на своем родном языке. Клиенту доступно множество опций – от быстрого заказа блюд меню, полотенец, тапочек и др. прямо в номер, столика в местном ресторане до вызова уборки в номер, бронирования посещения СПА в отеле, заказа экскурсии, трансфера или просто сообщения о любой просьбе или проблеме.

Самим отелям сервис помогает решать целый ряд задач – от снижения затрат на полиграфию до ускорения в 10 раз приема заказов. Подключившись к платформе, отелю достаточно разместить QR-код в удобном для клиента месте. Он может быть в виде наклейки рядом со стационарным телефоном в номере гостя, на ресепшене или в лифте. Еще один удобный онлайн-формат – автоматическая переадресация клиента на cтраницу отеля с услугами при авторизации в сети Wi-Fi, рассылка до заезда в мессенджере или по электронной почте с предложениями заказать гостю трансфер или сделать апгрейд номера. Техническую возможность проведения платежей в сервисе 2Roomz обеспечивает банк «Русский Стандарт».

В приложении 2Roomz с удобной навигацией сотрудники отеля могут с легкостью управлять заказами гостей, отвечать на вопросы в чате, следить за ростом выручки, отслеживать востребованность различных услуг. Еще одно важное преимущество сервиса – повышение с его помощью лояльности клиентов. Здесь можно предлагать гостям скидки, подарки, накопительные баллы в рамках участия в различных акциях отеля.