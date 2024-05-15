Новая онлайн-витрина «Лента PRO» помогла увеличить товарооборот на 18%

«Лента PRO» — направление по работе с юридическими лицами компании «Лента» — представило новый сайт для профессиональных клиентов. Интернет-платформу B2B переработали и улучшили, добавили новые функции, оптимизировали пользовательский интерфейс. В результате время заказа и регистрации на сайте сократилось в два раза, улучшилась конверсия и выросло количество постоянных пользователей сервиса. Об этом CNews сообщили представители «Ленты».

После того, как новая версия онлайн-витрины стала доступна клиентам, товарооборот увеличился на 18%, отток клиентов сократился на 13%. Соотношение между числом посетителей и теми из них, кто совершил покупку, улучшилось на 23%.

В новой версии онлайн-витрины обновлен личный кабинет клиента. Технические доработки позволили ускорить производительность, сократить время регистрации и оформления заказа, упростить доступ ко всем предложениям. В личном кабинете появились новые функции, позволяющие существенно улучшить клиентский опыт. Клиент может оперативно и самостоятельно добавить дополнительных закупщиков, пополнить баланс счета и добавить адрес для получения ветеринарного свидетельства на товар. Индивидуальные цены и специальные акции теперь также доступны в личном кабинете. Прямо в профиле пользователя можно легко найти контакты личного менеджера, чтобы задать интересующие вопросы.

Новый функционал сайта позволяет редактировать заказ до начала сборки. При необходимости можно изменить количество товаров, время доставки, а также добавить пожелания. Как только редактирование будет завершено, в личном кабинете и на электронной почте появится новый счет под тем же номером, который был присвоен изначально. Кроме того, появилась возможность редактировать сохраненные адреса доставки. Все эти изменения появились в результате обработки обратной связи от клиентов «Ленты PRO».

Кроме того, «Лента PRO» улучшила техническую составляющую B2B-платформы, а дизайн интерфейса стал более удобным для пользователей. Благодаря использованию нового технологического стека время оформления заказа сократилось вдвое. Регистрация в программе также стала в два раза быстрее за счет сокращения количества шагов. Теперь чтобы стать клиентом «Лента PRO», достаточно ввести ИНН и номер телефона.

Директор B2B «Лента PRO» Мария Шалина сказала: «Онлайн-заказы становятся неотъемлемой частью бизнеса ретейла в сегменте в b2b. Для этого сектора, с одной стороны, приоритетны те же составляющие клиентского опыта, что и в b2c – скидки, скорость обслуживания, наличие удобной обратной связи с магазином. С другой стороны, для b2b-клиентов также важны долгосрочные отношения с проверенным партнером, удобные функции документооборота. Мы улучшаем наш сервис по всем направлениям, и я уверена, что многие наши клиенты уже смогли оценить изменения».

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«Лента» – многоформатный продуктовый и FMCG ретейлер в России. Компания развивает форматы гипермаркетов, супермаркетов и магазинов у дома. В октябре 2023 г. «Лента» приобрела розничную сеть магазинов у дома «Монетка», входящую в десятку крупнейших розничных сетей России. «Лента» также предоставляет покупателям возможность совершать покупки онлайн, используя свои сервисы «Лента Онлайн», сервисы онлайн-партнеров и платформы «Утконос». Компания была основана в 1993 г. в Санкт-Петербурге. По состоянию на 31 марта 2024 г. под управлением «Ленты» находится 261 гипермаркет, 316 супермаркетов и 2,38 тыс. магазинов у дома общей торговой площадью свыше 2,3 млн кв. м в более чем 650 населенных пунктах России. Средняя торговая площадь одного гипермаркета «Ленты» составляет около 5,3 тыс. кв. м, средняя площадь супермаркета — 760 кв. м, средняя торговая площадь магазина у дома — 280 кв. м. Компания располагает 19 распределительными центрами по всей России. В 2023 г. выручка «Ленты» составила 616 млрд руб. (около 8,8 млрд долларов США).