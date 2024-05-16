EKF запустил мобильное приложение умного дома EKF Connect Home на базе собственной разработки

EKF после бета-тестирования запустил приложение EKF Connect Home. Впервые российская электротехническая компания разработала приложение умного дома с нуля силами собственных специалистов. Об этом CNews сообщили представители EKF.

Пользователям необходимо зарегистрироваться в новом приложении и заново настроить используемые устройства. Для использования «Алисы» следует в приложении «Умный дом с Алисой» удалить старый навык EKF Connect вместе с устройствами и добавить новый EKF Connect Home. Есть возможность получать уведомления о событиях умного дома не только в самом приложении, но и через бот в Telegram. Серверная часть нового приложения и все данные пользователей находятся на территории России и размещаются в «Яндекс Облаке».

EKF EKF запустил мобильное приложение умного дома EKF Connect Home на базе собственной разработки

«Уникальность EKF Connect Home заключается в возможности предложить рынку решение умного дома на основе нашей IoT-платформы, полностью независимое от иностранных серверов и облаков. К концу текущего года мы планируем запустить новую линейку умных устройств. Для нас это шаг на качественно новый уровень надежности», – отметил директор бизнес-юнита «Новые Бизнесы» EKF Артем Сергеев.

В ближайших планах бренда EKF запуск сертификации электромонтажников для монтажа системы умного дома.

Сейчас среди поддерживаемых устройств EKF Connect Home: лампы, светильники, светодиодные ленты, розетки и удлинители, камеры и датчики, терморегуляторы, пульты и реле, а также контроллеры ePRO24 Home. Скачать приложение можно бесплатно в App Store или Google Play.

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ООО «Электрорешения» является производителем электротехнического оборудования и разработчиком специализированного ПО под товарным знаком EKF. Приоритетное направление работы компании – разработка комплексных энергоэффективных решений для промышленных предприятий, проектирования и строительства энергетических, гражданских и инфраструктурных объектов. В актив EKF входят две производственные площадки во Владимирской области, семь логистических центров, а также собственное R&D и испытательная лаборатория, оснащенная новейшим оборудованием. Общая численность сотрудников составляет более 1800 человек. Партнерская сеть компании насчитывает 250 авторизованных дистрибьюторов и 6000 субдилеров в России и СНГ. Продукция EKF продается более чем в 20 странах мира, включая Казахстан, Грузию, Армению, Китай, ОАЭ.