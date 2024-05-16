GitFlic интегрирован с российской системой управления проектами IconTeam

Компания «РеСолют» (входит в «Группу Астра») и российский разработчик ИТ-решений для масштабирования бизнеса IconSoft (создан при участии АО «ГЛОНАСС») обеспечили совместимость и интеграцию платформы для разработки программного обеспечения GitFlic и IconTeam — отечественного продукта для управления проектами, командами и бизнес-процессами. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Интеграционные функции реализованы в новом релизе IconTeam, который был выпущен в начале апреля 2024 г. IconTeam доступен для установки как в облачном, так и в коробочном варианте, среди преимуществ продукта также можно отметить возможность его работы на российской операционной системе Astra Linux. Теперь к каждой задаче проекта IconTeam можно добавлять ветку проекта из GitFlic. Для этого нужно активировать подключение в GitFlic и открыть форму создания или редактирования задачи. При этом можно использовать собственный шаблон названия ветки, который будет автоматически добавляться в форму ее создания.

Это далеко не все возможности, которые будут реализованы в рамках интеграции с IconTeam, в ближайших релизах спектр новых функций расширится. Технологический бандл GitFlic и IconTeam позволяет связать задачи, ошибки и функции, отслеживаемые в системе управления проектами, с соответствующими коммитами и ветками в репозитории. Это дает членам команды разработчиков и заинтересованным сторонам четкое представление о виде выполняемой работы и достигнутых результатах.

Связывая коммиты и ветки с задачами, можно легко отслеживать, какой код был изменен для решения конкретной задачи или исправления ошибки. Данный процесс облегчает аудит кода, проведение обзоров и понимание эволюции кодовой базы. Также интеграция позволяет автоматизировать определенные действия. Например, при совершении операции в GitFlic связанная задача в системе управления проектами IconTeam может автоматически обновляться или закрываться, что сокращает ручную работу и обеспечивает синхронизацию между двумя системами.

«Благодаря интеграции нашей системы управления проектами и задачами IconTeam с GitFlic, разработчики получили отличный комплексный, полностью российский инструмент для создания ИТ-продуктов и реализации проектов», — сказал технический директор IconSoft Александр Чемоданов.

«В настоящее время необходимо предоставить российскому рынку информационных технологий надежные инструменты, которые помогут снизить вероятность потери данных, уменьшить затраты на разработку и повысить ее эффективность. Наша компания создает комплексную платформу, чтобы предложить нашим клиентам готовую систему с выстроенными процессами обеспечения жизненного цикла разработки ПО, в которых немаловажную роль играет этап планирования. И в этом ключе интеграция GitFlic с IconTeam позволяет закрыть большую часть этапов разработки.», — отметил Максим Козлов, технический директор компании «РеСолют».

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ПАО «Группа Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «РуБэкап», «РуПост», «Тантор Лабс», «РеСолют», ISPsystem, «Номари СиАйЭс» и «Русоникс». В портфель «Группы Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», облако Rusonyx, ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, СУБД и платформы управления и мониторинга БД на базе PostgreSQL Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, сервис для работы с исходным кодом GitFlic, образовательные платформы и конструктор курсов Knomary, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты «Группы Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.