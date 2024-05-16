«Магнит Маркет» запустил сайт mm.ru

Маркетплейс «Магнит Маркет» запустил сайт mm.ru и провел ребрендинг мобильного приложения KazanExpress, завершив основной этап интеграции приобретенного ранее актива. Об этом CNews сообщили представители «Магнита».

К запуску нового сайта mm.ru команда «Магнит Маркета» обновила ряд пользовательских интерфейсов и рекомендательную модель, чтобы сделать покупки на маркетплейсе удобнее и быстрее. В дальнейшем на основе анализа пользовательского опыта планируется улучшить систему отзывов и обратной связи, доработать карточки товаров, добавить на площадку новый функционал, включая программу лояльности. Сайт KazanExpress теперь будет работать только в режиме переадресации на mm.ru. Новое приложение «Магнит Маркета» уже доступно части аудитории, постепенно его увидят все пользователи.

С начала интеграции команда «Магнит Маркет» на 60% увеличила количество ПВЗ, начав развитие в Москве, где ранее не работал маркетплейс KazanExpress. Также в Москве был открыт пункт приема заказов для селлеров. Ранее «Магнит Маркет» возобновил регистрацию селлеров, а в середине апреля представил новый брендинг.

Константин Измайлов, генеральный директор маркетплейса «Магнит Маркет»: «Мы успешно реализовали важный этап в интеграции KazanExpress. Ее следующим этапом будет добавление «Магнит Маркета» в основное приложение «Магнита» и подключение маркетплейса к мультиформатной программе лояльности розничной сети. Каждый шаг интеграции дает новые возможности клиентам и существенно расширяет аудиторию, с которой могут взаимодействовать наши селлеры. Помимо продуктового развития сейчас мы сконцентрированы на географической экспансии, увеличении количества ПВЗ в текущих регионах присутствия и запуске в новых».

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Публичное акционерное общество «Магнит» является холдинговой компанией группы обществ, занимающихся розничной торговлей через сеть магазинов «Магнит», с местом нахождения в Краснодаре. По состоянию на 31 декабря 2023 г. сеть «Магнит» насчитывала 29 165 магазинов, расположенных в 4 287 населенных пунктах России и Республике Узбекистан.

Около двух третей магазинов Компании работает в городах с населением менее 500 тыс. человек. Компания управляет собственной логистической системой, насчитывающей по состоянию на 31 декабря 2023 г. 45 распределительных центров, автоматизированную систему управления запасами и автопарком, состоящим из 5 732 автомобилей.

В соответствии с результатами компании по МСБУ 17, ее выручка за 2023 г. составила 2 545 млрд руб., EBITDA – 166 млрд руб.