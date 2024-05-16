CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Беспроводная связь Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ
|

«МегаФон» ускорил интернет в четырех городах Мурманской области

«МегаФон» ускорил интернет для жителей четырех городов Мурманской области — Мончегорска, Ковдора, Кировска и Полярных зорь. Передача данных в смартфонах абонентов стала быстрее на 20%. Для этого технические специалисты оператора построили новые объекты связи, которые расположены недалеко от автотрасс внутриобластного и федерального значения. Благодаря этому высокоскоростным интернетом смогут пользоваться не только местные жители, но и водители. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Благодаря техническим улучшениям более 80 тыс. жителей на комфортных интернет-скоростях смогут воспользоваться цифровыми сервисами: позвонить через мессенджеры, оформить заявку на Госуслугах, пообщаться по видеосвязи, посмотреть фильмы и послушать музыку.

Мончегорск — крупный районный город с населением около 40 тыс. человек — находится на берегу озер Лумболка и Имандра в 115 км к югу от Мурманска. При проектировании новых телеком-объектов инженеры компании учитывали особенности горного ландшафта и городской застройки, поэтому установили антенно-мачтовые сооружения так, чтобы охватить максимальную территорию. Модернизация существующей инфраструктуры позволила значительно улучшить параметры передачи данных в гаджетах посетителей парков, набережных, смотровых площадок, арт-объектов, а также у любителей байдарок, яхт и вейкбордов.

Для обеспечения ёмкости сети и увеличения скорости интернета в центре горнолыжного туризма области — городе Кировске инженеры запустили дополнительный слой LTE на построенных базовых станциях. Высокие частоты обеспечивают доступ не только к скоростной передаче данных, а также и к современным телеком‑технологиям. Например, Voice LTE позволяет гостям горнолыжных комплексов Большой Вудъявр и Кукисвумчорр одновременно говорить по телефону и сёрфить в интернете.

Еще в двух городах области инженеры «МегаФона» модернизировали базовые станции, увеличив скорость мобильного интернета примерно на треть — средняя скорость передачи данных теперь может достигать до 30 Мбит⁄с. Речь идет о Полярных Зорях и Ковдоре.

***

«МегаФон» – оператор цифровых возможностей. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более четырех тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 76,7 млн клиентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как автоматизировать учет персональных данных и избежать штрафов за их утечку

4G-смартфоны массово превратятся в кирпичи по всему миру. Всему виной стремление операторов «убить» 3G. Россию тоже затронет

Олеся Суханос, «МегаФон ПроБизнес»: Экологическая обстановка стабилизируется за счет новейших технологий

Найдена «дыра», связанная конструктивным недостатком Wi-Fi. Под ударом миллиарды устройств по всему миру

Отказоустойчивый кластер Postgres Pro «из коробки»: как работает BiHA

Музыкальные издатели США прекращают сотрудничать со Spotify «из-за нарушения авторских прав»

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Может, все-таки не смартфон? Правила безопасности при мобильной фото- и видеосъемке

Не только автомобиль: на чем кататься по городу

Роботы-собаки, которых можно купить в России: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли

Как принимали ванны фараоны: российские археологи нашли уникальный СПА-комплекс

Ликбез RnD.CNews: сколько воды содержится в земной коре
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024