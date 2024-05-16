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«МегаФон» ускорил интернет в Кинешме

Оператор повысил скорость мобильного интернета, увеличил зону покрытия и пропускную способность сети во втором по численности и промышленному потенциалу городе Ивановской области — Кинешме. Теперь абоненты смогут воспользоваться современными цифровыми сервисами на скорости до 40 Мбит⁄с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Инженеры компании ввели в эксплуатацию новое телекоммуникационное оборудование, позволяющее быстрее загрузить страницу в интернете, скачать новое мобильное приложение на свой смартфон, посмотреть фильм онлайн в Full HD качестве, а также позвонить друзьям с помощью технологии Voice over LTE.

Новое качество мобильного интернета стало доступно для жителей жилых микрорайонов Матвеиха, Балабаниха, Сокольники, Залесье, Пушкинский и других. В зону улучшения попали объекты социальной инфраструктуры: магазины, банки, спорткомплексы, парки, музеи и автовокзал.

Цифровые изменения затронули также исторический центр, где расположены знаменитые Волжский бульвар и Троицко-Успенский собор. Здесь во время прогулок, любуясь на памятники купеческой архитектуры ХIХ века, можно с помощью онлайн гидов узнать, что известный драматург Александр Островский двенадцать лет прослужил в городе почетным мировым судьей. Именно в Кинешме была снята Яковом Протанзоновым ранняя киноверсия пьесы «Бесприданница», получившая золотую медаль на Международной выставке в Париже в 1937 г.

Спрос на высокие скорости интернета в Кинешме подтверждает и увеличившийся объём 4G-трафика. С начала 2024 года пользователи компании только за четыре месяца скачали более 900 ТБ данных — это на 21% больше, чем за аналогичный период годом ранее. На сегодняшний день более половины всего голосового трафика в этом районном городе также приходится на сети LTE.

***

МегаФон – оператор цифровых возможностей. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более четырех тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 76,7 млн клиентов.

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