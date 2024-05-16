Новосибирцы смогут играть в «тяжелые» игры на умных телевизорах через чужие компьютеры

Платформа туманного гейминга МТС Fog Play станет доступна новосибирцам на всех умных телевизорах и ТВ-приставках Android TV и Сбербанка. Теперь для видеоигр не понадобится мощное железо. На цифровой платформе fogplay.mts.ru пользователи могут удаленно арендовать компьютер необходимой мощности и запускать «тяжелые» игры с высоким уровнем требований к задержке сигнала на гаджетах. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Играть в МТС Fog Play на умных телевизорах или ТВ-приставках новосибирцы смогут с помощью любого игрового геймпада. В платформе туманного гейминга используется технология компьютерного зрения. Она позволяет автоматизировать сложные действия, например, нажимать дополнительные кнопки во время игры.

Туманный гейминг — новое слово в индустрии. Технологии облачного игрового процесса появились еще в конце нулевых. Платформы для такого способа игр создала, например, компания Nvidia. Отличие туманного гейминга в том, что пользователь играет не через удаленный сервер в центре обработки данных, а виртуально арендует компьютер у других игроков.

А если геймер — владелец мощного компьютера, то он может заработать деньги, «сдавая» в аренду свое устройство. Плату «арендодатели» определяют самостоятельно в зависимости от мощности устройств, библиотеки игр и других факторов. Игроки сами решают, к какому компьютеру они хотят подключиться. По итогам 2023 г. в среднем плата за игровой процесс составила 23 руб. в час.

Пройденный прогресс автоматически сохраняется в облачном хранилище «МТС Вторая память» — в любой момент можно продолжить игру с места, на котором геймер остановился в последний раз.

Сейчас в МТС Fog Play насчитывается более 10 тыс. доступных игр.

«3 млрд людей по всему миру регулярно играют в видеоигры. Сюжеты, графика и бюджет таких игр сопоставимы с лучшими голливудскими фильмами. Однако, если кино можно посмотреть на обычном устройстве, то для игрового опыта, как правило, нужно мощное железо, на которое придется потратить, как минимум, 150 тыс. руб. Наша платформа туманного гейминга делает игры доступными для каждого: плата за аренду чужого оборудования в сотни раз дешевле покупки собственного. Кроме того, нам есть чем удивить мобильных геймеров. МТС стала партнером популярных онлайн-игр Devil May Cry: Peak of Combat и Mobile Legends: Bang Bang. Наши абоненты получат безлимитный интернет-трафик на игры, а также доступ к уникальным внутриигровым предметам, промокодам и другим бонусам внутри популярнейших франшиз. Кроме того, планируется запуск кибертурниров и розыгрышей мерча для пользователей игр», — сказал директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России и Белоруссии услугами мобильной связи МТС пользуются более 86 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 81-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 13 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 15 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4400 магазинов в России.