«Рег.ру» предоставил облако для развития тюменского стартапа

В публичном облаке «Рег.ру» размещается EASM-решение Findler компании RebrandyCo. Также этот разработчик решений в области кибербезопасности использует облако как test/dev-среду, чтобы гибко масштабировать ресурсы, подстраиваясь под динамику бизнеса.

Ключевой мотив использования облака — это гибкое управление вычислительными мощностями. Как и многие стартапы, Rebrandy Consulting (является резидентом Тюменского технопарка — регионального оператора фонда «Сколково») развивается в условиях неопределенного спроса на свои услуги и ограниченных бюджетов на ИТ. Компания обращается к облаку, чтобы проверять гипотезы, пилотировать продукты и услуги, не приобретая оборудование. Кроме того, использует облако «Рег.ру» для развития системы Findler — решения для контроля цифровых активов и поиска уязвимостей в инфраструктуре, предоставляемого по модели SaaS.

«Findler имеет cloud native, мультисервисную архитектуру, поэтому только облако с его возможностью быстро наращивать мощность и контролировать затраты подходит под наши задачи. Сегодня мы используем несколько десятков виртуальных машин в облаке «Рег.ру», но их количество может драматически увеличиться в ближайшее время. Мы привлекли очередной раунд инвестиций, который непосредственно отразится на интенсивности ИТ-разработки», — сказал Алексей Томилов, CTO Rebrandy Consulting.

«Мы концентрируемся на том, чтобы сделать облако еще более удобным для ИТ-разработчиков. В первую очередь работаем над скоростью техподдержки и качеством отработки запросов, так как от этого во многом зависит ускорение процессов у наших клиентов. Также развиваем дополнительные сервисы и услуги, такие как Kubernetes, объектное хранилище, сетевые сервисы», — сказал Андрей Федоров, менеджер продукта «Облачная платформа Рег.ру».

Облачная платформа «Рег.ру» запущена летом 2023 г., она построена с использованием технологий OpenStack и VMware на базе сети ЦОДов, один из которых собственный. «Рег.ру» уже привлек 4 тыс. облачных клиентов из числа средних и крупных компаний.