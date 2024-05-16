Туманная платформа упростит геймерам из Санкт-Петербурга и Ленобласти доступ к играм

ПАО «МТС» внедрила платформу туманного гейминга Fog Play на всех умных телевизорах и ТВ-приставках Android и Сбербанка. Играть в Fog Play можно будет с помощью любого игрового геймпада. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В платформу заложена технология компьютерного зрения, с ее помощью можно автоматизировать сложные действия во время прохождения игры, например, нажимать на дополнительные кнопки. На платформе любители игр смогут удаленно арендовать компьютер необходимой мощности и запускать «тяжелые» игры, которые требуют высокого разрешения.

Ежемесячная аудитория МТС Fog Play составляет более 100 тыс. игроков, которым предоставляют доступ к играм более 1,5 тыс. компьютеров. Владельцы компьютеров, предоставляющих доступ к своим устройствам для игроков, самостоятельно устанавливают плату в зависимости от мощности устройств, библиотеки игр и других факторов, влияющих на игровой процесс. Игроки самостоятельно выбирают, к какому компьютеру они хотят подключиться. По итогам 2023 г. в среднем плата за игровой процесс составила 23 руб. в час. На платформе доступно более 10 тыс. игр.

«В Петербурге и Ленинградской области интерес к игровой индустрии, как и во всей России постоянно растет – об этом свидетельствуют проводимые на Северо-Западе турниры и олимпиады по киберспорту. Сегодня 3 млрд людей в мире регулярно играют в видеоигры в разных форматах. Так, например, в апреле мы зафиксировали в сети рост мобильного гейминга на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И специально для любителей игр со смартфона, мы в партнерстве с популярными играми, такими как Devil May Cry: Peak of Combat и Mobile Legends: Bang Bang, подготовили тариф с безлимитным интернет-трафиком, который запустим уже в конце мая. Предложение поможет геймерам без дополнительных расходов не прерывать игровой процесс за пределами сети WiFi. При этом список игр будет пополняться», — сказал директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук.

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МТС Fog Play – игровой маркетплейс распределенного туманного гейминга. На цифровой платформе fogplay.mts.ru пользователи могут удаленно арендовать компьютер необходимой мощности и запускать «тяжелые» игры с высоким уровнем требований к задержке сигнала на гаджетах — ноутбуках и ПК, телевизорах и ТВ-приставках с Android TV. Максимальное поддерживаемое качество — разрешение 4K с частотой 60 fps. Сейчас в МТС Fog Play насчитывается более 10 тыс. доступных игр.

Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России и Белоруссии услугами мобильной связи МТС пользуются более 86 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 81-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 13 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 15 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4400 магазинов в России.