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В цифровой платформе «Небосвод» появилась опция страхования ответственности операторов беспилотников для юридических лиц

В цифровой платформе организации беспилотного воздушного движения «Небосвод» (разработчик – НИЦ «Аэроскрипт») появилась возможность застраховать гражданскую ответственность юридических лиц. Полис «Ренессанс страхование» обеспечивает выплату компенсации, если по вине оператора беспилотника будет причинен ущерб. Оформление занимает пару минут и производится в цифровом виде, за несколько кликов. Технический партнер проекта – «СЛ Технологии» (SL Tech).

«Условия страхования максимально гибкие: вы можете самостоятельно выбирать и настраивать период страхования, подходящий именно вашему предприятию, для пользователей «Небосвода» предоставляются оптимальные тарифы», – сказал генеральный директор научно-исследовательского центра «Аэроскрипт» Алексей Хрипунов.

«Мы стремимся создавать современные и технологичные страховые сервисы по наиболее актуальным направлениям. Интерес к страхованию через платформу «Небосвод» ответственности операторов беспилотников частных лиц очень высокий, уже оформлено более 600 договоров страхования. Теперь этот продукт смогут оценить и корпоративные клиенты платформы», – отметил управляющий директор компании «Ренессанс страхование» Алексей Алексеев.

Полис страхования гражданской ответственности требуется для получения разрешения на осуществление полетов беспилотных воздушных судов (БВС) в целях как личного пользования, так и выполнения авиационных работ и коммерческих перевозок.

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