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Больше трети российских компаний полностью отказались от зарубежных сервисов видеосвязи

Еще 31% организаций параллельно работают и с российскими, и с иностранными продуктами. Часть компаний использует зарубежное ПО, так как оплаченные ранее лицензии продолжают действовать. Об этом говорится в исследовании «Контур.Толка». Аналитики опросили более 1,2 тыс. представителей российского бизнеса. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Специалисты «Контур.Толка» проанализировали темпы перехода на отечественное ПО на рынке коммуникаций. Исследование показало, что 34% опрошенных пользуются только российскими сервисами видеосвязи. Четверть компаний заменила иностранный софт в 2023 году, а каждая десятая организация вообще не подключала зарубежные продукты.

Респонденты рассказали, что на решение о смене ПО повлияли сложности с оплатой иностранного сервиса (29%), возросшая стоимость продукта (23%), требования законодательства (14%) и отсутствие техподдержки на русском языке (11%).

Треть организаций используют зарубежный сервис видеосвязи параллельно с российским решением. 21% из них признался, что часть сотрудников пользуется иностранным сервисом по привычке. У 13% организаций некоторые специалисты работают из-за границы, из-за этого им приходится использовать иностранные решения.

Среди зарубежных сервисов видеосвязи самым популярным остается Zoom (48%), также компании используют продукты корпорации Microsoft: Skype (33%) и Teams (10%). Видеозвонки в Google Meet проводят всего 5% респондентов.

При выборе российского решения для онлайн-встреч компании обращают внимание на стабильность связи (27%), безопасность (24%), цену подписки (13%) и понятный интерфейс (10%). Изменения отечественный бизнес воспринял положительно: 47% сотрудников изначально относились к смене ПО лояльно, а 12%, несмотря на скепсис, остались довольны российским сервисом видеосвязи.

«Новости об уходе западных вендоров появляются регулярно. Бизнес старается сохранить отлаженные процессы, поэтому подбирает надежные решения на российском рынке. Переход не всегда оказывается быстрым, особенно в корпорациях, но темпы импортозамещения растут. В пандемию на российские сервисы онлайн-встреч перешли 18% опрошенных, еще треть подключили отечественные продукты два года назад. 25% из тех, кто еще использует иностранные сервисы видеовстреч, находятся в процессе подбора российского решения прямо сейчас», — сказал Павел Скрипниченко, руководитель проекта «Контур.Толк».

Исследование проведено методом онлайн-анкетирования во II квартале 2024 г. В опросе приняли участие более 1,2 тыс. респондентов, среди них собственники бизнеса, генеральные директора, руководители отделов и направлений, а также линейные сотрудники предприятий из крупных городов России с населением от миллиона человек.

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