Этой весной тюменцы увлеклись ЗОЖ

В Тюменской области стало больше приверженцев здорового образа жизни. За последние три месяца интерес к правильному питанию и занятиям в спортивных клубах вырос почти на 30% относительно аналогичного периода прошлого года. Такие данные получили аналитики «МегаФона» после изучения обезличенной статистики обращений к тематическим интернет-ресурсам.

Данные BigData показывают, что в 2024 г. число поклонников ЗОЖ в регионе начало расти в феврале, а за весенние месяцы увеличилось сразу на 80%. На это могли повлиять желание привести себя в форму, а также более осознанное отношение к своему здоровью, которое в целом поддерживается в интернет-среде. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Уже в марте 2024 г. в Тюменской области востребованность сайтов и приложений с информацией о полезной еде и сбалансированном питании выросла более чем в три раза. В то же время вдвое увеличились запросы в интернет-магазинах с инвентарем и одеждой для занятий спортом.

В весенние месяцы тюменцы на 78% активнее, чем в зимние, знакомились с предложениями тюменских фитнес-клубов. Жители региона решительнее всего были настроены улучшить здоровье в начале весны – пик запросов пришелся на март.

Существенно выросло желание тюменцев заниматься с тренером в фитнес-зале, а не дистанционно. Интерес к ресурсам региональных школ и студий йоги с начала весны вырос на 80%. А вот онлайн-занятия древними практиками для гармонизации души и тела, наоборот, сдали позиции. Весной обращение тюменцев к ресурсам категории «йога онлайн» снизилось примерно в пять раз по сравнению с февралем.

Горожане стали проводить больше времени не только в спортивных клубах, но и на свежем воздухе. Согласно статистике оператора, самыми популярными местами для прогулок становятся экопарк «Затюменский», Гилевская роща, парк им. Гагарина и набережная. В апреле пользовательский трафик на этих маршрутах вырос в среднем на 37%.

«Цифровые сервисы помогают тюменцам приобщиться к здоровому образу жизни и закрепить полезные привычки. Благодаря развитой телеком-инфраструктуре как в центре Тюмени, так и в новых микрорайонах пользователи могут без ограничений скачивать приложения, находить единомышленников в социальных сетях, отслеживать свою активность в течение дня и следить за ЗОЖ-тенденциями. Широкое покрытие 4G и скорость интернета в смартфонах, которая сегодня может достигать 100 Мбит/с, позволяет максимально использовать современные технологии как на улице, так и в спортивных залах», – сказал Евгений Пфлаумер, директор «МегаФона» в Тюменской области.

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