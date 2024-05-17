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«МегаФон» подключил к сотовой сети 24 поселения Псковской области

Для жителей 24 населенных пунктов Псковской области оператор развернул сеть четвёртого поколения. Также сельчане получили доступ к качественной голосовой связи с помощью современной технологии звонков через интернет VoLTE. Реализация программы осуществлялась в рамках проекта «Устранение цифрового неравенства». Об этом CNews сообщили представители МегаФона.

В регионе продолжаются работы по ликвидации «белых пятен» в покрытии сети. Совместно с министерством цифрового развития Псковской области был определён список населённых пунктов, которые требуется обеспечить качественной мобильной связью четвертого поколения.

Работы по обеспечению связью сельского населения велись в 16 районах. В программу вошли малочисленные деревни Шилово, Слепнево, Соино, Лещихино, Плесна, Большое Юрково и другие. Обеспечить стабильное покрытие, а также достаточную ёмкость удалось за счет активации среднечастотного диапазона. Мероприятия позволили улучшить качество мобильных услуг — жители смогут скачивать больше информации даже в часы наибольшей загрузки.

В результате проведённых работ на сети сельчане смогут выходить в интернет на комфортных скоростях, а также звонить с помощью технологии передачи голоса по сети LTE. Такие цифровые звонки отличаются от обычных тем, что обеспечивает мгновенное соединение и чистый звук.

«Согласно нашим замерам, средняя скорость передачи данных в смартфонах абонентов в этих селах достигает до 20-25 Мбит/с. Этого более чем достаточно для решения базовых задач: получения и отправки электронной почты, загрузки и просмотра видео в стандартном качестве, для общения в соцсетях и мессенджерах. Теперь более 4 тысяч жителей в отдалённых локациях могут пользоваться высокоскоростным мобильным интернетом наравне с горожанами», – сказал Александр Долгих, директор МегаФона в Псковской области.

Программа «Устранение цифрового неравенства» реализуется в России с 2014 г. В этом году около 1,5 тыс. малых российских населенных пунктов, в том числе деревень и сел численностью населения от 100 до 500 человек, будут подключены к мобильному интернету.

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«МегаФон» – всероссийский оператор цифровых возможностей. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более четыре тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 76,7 млн клиентов.

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