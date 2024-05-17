Саратовская область перешла на облачные решения beeline cloud

Российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов beeline cloud («Билайн облако») развернул всю необходимую инфраструктуру для функционирования информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) Саратовской области и цифровизации отрасли строительства. Об этом CNews сообщили представители «Билайна».

Одним из направлений строительства цифровой вертикали области является система ИСУП, процессы которой интегрированы с ИСОГД. ИСУП позволила перейти на электронный документооборот при проектировании и строительстве разных объектов на территории Саратовской области. Создание цифровой вертикали строительной отрасли позволяет решить целый спектр задач, таких как: автоматизация и ускорение процессов, оптимизация затрат, минимизация ошибочных решений.

На сегодняшний день в регионе активно развивается ИСОГД — наполняется сведениями, документами, материалами о развитии территорий, об их застройке, о существующих и планируемых к размещению объектах капитального строительства и иными необходимыми для осуществления градостроительной деятельности сведениями.

«В ходе работы с министерством цифрового развития и связи Саратовской области был составлен целевой ИТ-ландшафт решения, включающий в себя все элементы информационной системы и необходимые средства защиты. Благодаря вовлечённости команды beeline cloud в задачу клиента и пониманию специфики работы информационных систем такого рода, вычислительные мощности для развёртывания ИСОГД были предоставлены заказчику максимально оперативно. Защищённость и надежность нашего облака позволяет уверенно решать задачи клиентов по построению ГИС систем», — сказал коммерческий директор beeline cloud Сергей Кондратьев.

«Карта жителя» — еще один значимый проект, который Минцифры области внедряет совместно с «Билайном». Он направлен, в первую очередь, на развитие социальной сферы региона. У граждан появляется дополнительная возможность получения положенных им мер социальной поддержки и иных услуг, а также приобретения товаров, работ, услуг по наиболее выгодным условиям. «Карту жителя» планируется использовать не только в рамках социальной защиты и обслуживания населения, но и в сфере здравоохранения, культуры и образования. Реализация данного проекта – еще один шаг на пути к цифровизации региона, что позволит повысить качество жизни граждан области с помощью использования информационных технологий.

«Облачные решения, которые предоставляет компания «Билайн», имеют достаточно высокий уровень информационной защищенности, обладают расширенными настройками и соответствуют требованиям для реализации государственных проектов по цифровизации. Кроме того, компанией качественно организована техническая поддержка и взаимодействие со специалистами, что позволяет оперативно разрешать проблемные вопросы в случае их возникновения», – сказал министр цифрового развития и связи Саратовской области Владимир Старков.

Саратовская область является одним из лидеров цифровизации государственных систем. В 2019 г. Правительство Саратовской области подписало соглашение с «Билайном» о начале работ по цифровизации региона. Среди основных направлений сотрудничества – развитие ИТ-инфраструктуры региона посредством использования цифровых платформ, а также предоставления услуг центров обработки данных. В качестве аргументов в пользу виртуальных мощностей было отмечено – экономия денег и времени, доступность данных, безопасность информации, независимость от аппаратных сбоев, а также гибкость и экспертиза команды beeline cloud.

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ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») — телекоммуникационная компания, предлагающая своим клиентам услуги связи и ИТ-продукты.

«Билайн бизнес» – структурное подразделение компании ПАО «ВымпелКом», которое ведет свою деятельность на рынке корпоративных пользователей. В портфеле «Билайн бизнес» более 70 решений для бизнеса, в том числе на основе конвергентных решений, ИТ и цифровых сервисов, системной интеграции.