CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация Электроника
|

Сервис кикшеринга «МТС Юрент» впервые заработал в Кирове

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о запуске сервиса кикшеринга «МТС Юрент», который заработал в Кирове впервые. Горожан ждет порядка 500 электросамокатов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Для повышения безопасности поездок по городу определены участки с высоким пешеходным трафиком, на которых электросамокаты «МТС Юрент» будут автоматически замедляться, а также территории, где поездки на устройствах будут запрещены полностью.

В частности, ограничение скорости устройств до 15 км/ч введено в городских парках, например, парке им С.М. Кирова, разогнаться более 15 км/час так же не получится в Александровском саду. От пользователей при этом никаких дополнительных действий не потребуется — все электросамокаты Юрент оборудованы встроенным IoT-модулем, благодаря которому устройства будут автоматически и очень плавно снижать скорость на определенных участках.

Сервис также уже начал получать обратную связь от пользователей с предложением расширить зону передвижения на электросамокатах. В первой половине июня «МТС Юрент» заработает по всему Кирову. В рамках внутренней стратегии компании «Год безопасного самоката» сервис уделяет особое внимание безопасности своих пользователей и всех участников дорожного движения. Для этого компания разработала ряд инициатив.

«Электросамокаты стали полноценной частью городского транспорта, и наша задача в этом году сделать этот транспорт комфортным и безопасным для всех жителей российских городов. Мы уже внедрили тестирование на ПДД прямо в приложении, тестируем решение по идентификации пользователей при регистрации в приложении МТС Юрент. В новом сезоне мы продолжим обучение наших пользователей правилам езды на самокате: ежедневно в популярных местах города будут работать наши консультанты, и на протяжении всего сезона мы будем проводить “Школы безопасного вождения” для обучения всех желающих ПДД и культуре вождения СИМ», — сказал Иван Туринге, генеральный директор «МТС Юрент».

Арендовать электросамокат можно в приложении «МТС Юрент» для iOS или Android. Сервис предложит пользователям выгодную подписку МТС Premium, которая обнуляет старт аренды. Подписка делает поездки сопоставимыми по стоимости с общественным транспортом. Также сервис предложит пользователям авторизоваться в приложении через МТС ID, что даст пользователям возможность бесшовного входа, и обогащать данные для выявления возраста пользователей в будущем.

***

«МТС Юрент» – быстрорастущий оператор шеринговых электросамокатов в России. Крупнейший сервис по географической представленности, «МТС Юрент» управляет флотом из более чем 100 тыс. электросамокатов в 124 городах России. Компания входит в экосистему МТС. В 2023 г. количество поездок на платформе выросло в 2,4 раза и превысило 70 млн.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Техподдержка «Базальт СПО» — гарантия надежной работы вашей ИТ-инфраструктуры

Microsoft ударила исподтишка. Начались веерные отключения россиян от ее облаков. Какие сервисы под ударом?

Крупный ритейл переходит на российские платформы электронной коммерции

На биржу выходит лидер российского рынка ЦОД

Дмитрий Михеев, «АйТи Бастион» — Как обеспечить безопасность обмена данными

Хакеры Камбоджи, Лаоса и Мьянмы зарабатывают 40% от совокупного ВВП своих стран

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 13.2: новое прочтение концепции мобильных устройств

Может, все-таки не смартфон? Правила безопасности при мобильной фото- и видеосъемке

Не только автомобиль: на чем кататься по городу

Показать еще

Наука

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли

Как принимали ванны фараоны: российские археологи нашли уникальный СПА-комплекс

Ликбез RnD.CNews: сколько воды содержится в земной коре
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024