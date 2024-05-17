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Шаг к доверенной мобильной среде: на «Авроре» безопасно запускаются Android-приложения

Компания «Авроид» выпустила коммерческую версию продукта, позволяющего использовать существующие Android-приложения на устройствах с российской защищенной ОС «Аврора». ПО доступно корпоративным заказчикам в составе программно-аппаратного комплекса (ПАК) на базе устройств Fplus, начиная с 5-ой версии мобильной ОС «Аврора». Об этом CNews сообщили представители «Авроид».

Сегодня «Авроид Платформа» на устройствах с «Авророй» — безопасный способ запуска Android-приложений зарегистрированный в реестре отечественного ПО, сохраняет функциональность привычных приложений. Они запускаются в изолированной среде внутри сертифицированной ФСТЭК и ФСБ России.

Решение помогает сделать значимый шаг в сторону стратегического перехода на устройства с отечественной операционной системой «Аврора» и способствует формированию экосистемы внутри нее. В то время как разработка нативного ПО набирает обороты, владельцы российских устройств уже сегодня могут быстро и бесшовно использовать привычные приложения в безопасной среде.

Коммерческая реализация программно-аппаратного комплекса для бизнеса начнется с июня 2024 года. Протестировать «Авроид Платформу» на устройствах Fplus c интегрированной отечественной мобильной ОС «Аврора» можно будет на предстоящей конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде.

Создание платформы стало реакцией на запрос бизнеса. Сотрудникам нужны устройства не только с набором профессиональных нативных приложений, но и с ПО для решения личных задач. Это также отвечает концепции BYOTD (Bring Your Own Trusted Device) — где работа и частная жизнь остаются в одном телефоне. С помощью «АВРОИД Платформы» персонал получает возможность использовать социальные сети и медиа, делать заказы в маркетплейсах, находить интересные места на картах, или запусткать другие уже существующие приложения.

«Авроид Платформа» в качестве основного источника приложений будет работать с RuStore для Android. Также можно будет использовать специализированные приложения заказчиков. ПАК применим во всех ключевых отраслях экономики.

В функциональные возможности «Авроид Платформы» входит: поддержка Android-приложений на всех этапах жизненного цикла, их изоляция от ОС «Аврора», обеспечение сетевых соединений для приложений, поддержка аудио и видео внутри них, управление настройками, работа с сервисами пользовательского ввода, панелью запуска и графическими окнами приложений, а также другие компоненты.

«За год нам удалось разработать, протестировать и выпустить продукт, который открывает перед российскими компаниями возможность бесшовного перехода на национальную мобильную среду "Аврора". Мы поставили перед собой высокую планку и по качеству, и по скорости — отчетливо понимали, что делаем инструмент под острую потребность рынка и пользователей. "АВРОИД Платформа" стала понятным, а главное, уже работающим механизмом для стратегического перехода бизнеса на российскую ОС. Конечно, такой результат стал возможен благодаря диалогу с партнерами, идущими в одном направлении — построении отечественной доверенной среды с широкой инфраструктурой», — сказал Эдуард Батанов, директор ООО «Авроид».

«Сейчас на рынке есть две тенденции: делать ставку на создание собственного Android-дистрибутива или вкладываться в партнерство с разработчиком российской доверенной операционной системы. Мы пошли по второму, более сложному, но перспективному с нашей точки зрения, пути. Совместное решение с ОС "Аврора" и "АВРОИД Платформой", помогающей расширять функциональность устройств до уровня поддержки Android-приложений, остается в рамках контуров безопасности. На сегодняшний день на российском рынке пока нет примеров сопоставимых коллабораций между производителями мобильных устройств и разработчиками ПО, но мы знаем об интересе и других крупных производителей к созданию подобных комплексных решений», — сказал Алексей Мельников, управляющий партнер ИТ-холдинга Fplus.

«Участие RuStore сразу в двух ролях: и как основной магазин приложений для ОС "Аврора", и в качестве безопасного источника Android-приложений для "АВРОИД Платформы", дает новое направление для применения наших технологий на корпоративном рынке. Пользователи выбирают RuStore, потому что это удобный и безопасный магазин приложений, который гарантирует доступ ко всем необходимым сервисам», — сказал директор по продукту RuStore Олег Афанасьев.

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«Авроид» — российский разработчик высокотехнологичных программных продуктов для мобильных устройств. Компания фокусируется на разработке и поддержке приложений с учетом особенностей архитектуры российских операционных систем. «Авроид» создан в 2023 г. и объединяет более 100 программистов, инженеров по обеспечению качества, архитекторов безопасности ПО и других профессионалов для создания инновационных и надежных приложений. Все продукты компании включены в Единый реестр отечественного ПО Минцифры России.

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