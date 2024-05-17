Sitronics Group расширила функциональность облачного сервиса для отслеживания морского трафика

Разработчики Sitronics Group выпустили ряд функциональных обновлений программного сервиса SiAIS для отслеживания морского трафика. Технологические улучшения коснулись таких модулей как «Погода», «Особые зоны», «Каталог судов», «Электронный визир» и других. В частности, пользователи могут видеть в системе слои с визуализированными погодными данными, а ветер анимирован в привычном для пользователей формате. На детальной странице судна можно увидеть текущую погоду в месторасположении судна, а на страницах самих судов теперь к технической информации о многих из них добавлены фотографии.

В каталоге судов теперь можно увидеть суда, имеющие ледовый класс. А в настройке карты и формуляре – путь до пункта назначения, который судно будет совершать, а также фактическое время его захода в порт (расчетное ETA). На странице портов разработчики реализовали вкладку с судозаходами, где фиксируются входы и выходы из зоны порта.

«Мы продолжаем работу над расширением функциональности нашего сервиса, который по сути дела является единственной на сегодняшний день российской альтернативой. Релизы с обновлениями выходят каждый две недели, что мы считаем хорошим темпом. Нашим преимуществом, конечно же, является наличие собственной группировки АИС-аппаратов на орбите. Это позволяет получать актуальную информацию о морском трафике не только в конкретном море, а с поверхности всего мирового океана», – сказал вице-президент по программным продуктам и решениям Sitronics Group Павел Дрейгер.

Облачный сервис SiAIS содержит информацию о типах судов, их флагах и портах приписки, спецификации, скорости движения и маршрутах, а также о ситуации в самих портах. Также SiAIS позволяет судовладельцам отслеживать ситуацию с собственным флотом по API. Актуальные данные в систему поступают благодаря собственной спутниковой группировке Sitronics Group. На данный момент на орбите уже 24 собственных аппарата с приемниками АИС, в планах расширение до 80 аппаратов до конца этого года. С момента запуска в системе для отслеживания морского трафика накоплена информация о более чем 440 тыс. судов и 6 тыс. портов.