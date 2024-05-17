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В двух селах Хабаровского края «разогнался» 4G «МегаФона»

Жителям и гостям населенных пунктов Переяславка и Дормидонтовка в Хабаровском крае стало удобнее пользоваться мобильным интернетом «МегаФона» как дома, так и на улице. Абоненты оператора могут оценить высокие скорости передачи данных в своих гаджетах, модернизация и расширение телеком-инфраструктуры позволили активировать дополнительный высокочастотный слой LTE, который увеличивает скорость передачи данных до 65 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Рабочий поселок Переяславка расположен в районе имени Лазо, примерно в 60 км от Хабаровска. Недалеко от населенного пункта находится популярный у хабаровчан детский лагерь «Созвездие», который ежегодно и круглогодично посещают более 5000 тысяч детей от шести до 18 лет. Население Переяславки составляет чуть меньше восьми тыс. человек, через нее проходит федеральная автотрасса «Уссури» и Транссибирская магистраль.

Село Дормидонтовка расположено в 75 км к юго-западу от Хабаровска. Население чуть больше 500 человек, есть клуб, библиотека, медпункт, школа, детский сад и другие административно-хозяйственные учреждения. В 3 км восточнее села также проходит автотрасса «Уссури».

Мобильный интернет четвертого поколения на скорости до 65 Мбит/с позволит жителям населенных пунктов за считанные минуты скачивать «тяжелые» игры для смартфона или загружать файлы, смотреть потоковое видео в высоком разрешении без задержек и помех, звонить по видеосвязи и вести прямые эфиры в соцсетях, пользоваться образовательными платформами и другими цифровыми сервисами, которые требуют стабильной скорости передачи данных и малого времени отклика сети.

Кроме того, высокочастотный диапазон 4G обеспечивает оптимальную ёмкость сети для большого количества пользователей и увеличенную скорость мобильного интернета не только для сельчан, но и автопутешественников и водителей большегрузов на проходящей через эти населённые пункты автотрассе «Уссури». В дороге они могут беспрерывно пользоваться навигаторами и слушать музыку онлайн, на стоянке загружать карты, пользоваться другими приложениями, требующими выхода в интернет.

«Развитие сотовой связи в сельской местности способствует развитию и самих населенных пунктов. Для местных предприятий и организаций – это возможность цифровизации услуг и упрощения работы, а для сельчан – инструмент для решения бытовых и социальных вопросов. Наши инженеры ведут планомерную работу по модернизации оборудования на существующей инфраструктуре. Расширение сети 4G дает возможность жителям городов и сельских населенных пунктов равные цифровые возможности, а также делает путешествия по региону безопаснее и комфортнее, позволяя жителям и гостям Хабаровского края не отказываться от своих цифровых привычек где бы они не находились», – сказал директор «МегаФона» в Хабаровском крае Дмитрий Оловянников.

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