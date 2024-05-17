В Kaspersky ICS CERT рассказали о динамике угроз для промышленности в I квартале 2024 года

В I квартале 2024 г., по данным центра исследования безопасности промышленных систем и реагирования на инциденты Kaspersky ICS CERT, в России вредоносные объекты были заблокированы на 23,6% компьютеров автоматизированных систем управления (АСУ). Несмотря на то что число атак снизилось по сравнению с первым кварталом 2023 г. (на 4,3 п., с 27,9%), сами атаки становятся все более сложными и таргетированными. Чем сложнее атаки, тем выше вероятность того, что они смогут нанести более серьезный ущерб, даже если случаются реже. Об этом рассказали на пресс-конференции Kaspersky CyberSecurity Weekend, которая прошла в Красноярске. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

В ряде отраслей в России доля промышленных компьютеров, на которых были заблокированы вредоносные объекты, была выше, чем в среднем по миру, например, в строительстве (24,2% в РФ против 23,7% по миру), в инжиниринге и у интеграторов АСУ (27,2% против 24%). Злоумышленники активно атакуют интеграторов, доверенных партнеров и подрядчиков, и в России этот тренд особенно виден.

Фишинг через интернет-страницы и письма электронной почты остается одним из наиболее распространённых способов первоначальной компрометации системы для злоумышленников, которые проводят атаки промышленных объектов. По итогам первого квартала 2024 г. в России вредоносные интернет-ресурсы были заблокированы на 7,5% компьютеров АСУ. Значительная часть таких ресурсов используется для распространения вредоносных скриптов и фишинговых страниц (они были заблокированы на 4,6% компьютеров АСУ).

«Успешная атака на автоматизированные системы управления может привести к тяжелым последствиям: остановить производство, повлиять на глобальную логистику и цепочку поставок и даже нанести вред здоровью людей и окружающей среде, — сказал Владимир Дащенко, эксперт Kaspersky ICS CERT. — Мы видим, что злоумышленники совершенствуют существующие тактики и техники проведения атак на промышленные системы, а также используют новые типы вредоносных воздействий. Человек, к сожалению, остается самым слабым звеном в киберзащите организации: мы часто видим, что сотрудники попадаются на фишинг, который бывает таргетированным, или сознательно нарушают требования по кибербезопасности. Таким образом, необходимо одновременно внедрять эшелонированную киберзащиту, применять современные продукты и технологии по защите промышленных систем и продолжать обучать сотрудников, повышая их уровень киберграмотности».

Для защиты компьютеров АСУ от киберугроз «Лаборатория Касперского» рекомендует: регулярно обновлять операционные системы и приложения в составе ОТ-инфраструктуры и устанавливать патчи сразу, как только они выходят; проводить аудит безопасности ОТ-систем для своевременного распознавания и устранения проблем безопасности; использовать решения для мониторинга сетевого трафика компьютеров АСУ, анализа и детектирования киберугроз и уязвимостей технологической сети — для наиболее эффективной защиты от атак, потенциально угрожающих технологическому процессу и главным активам предприятия; проводить тренинги для ИБ-специалистов и ОТ-инженеров, чтобы улучшать качество реагирования на различные, в том числе новые и продвинутые, вредоносные техники; предоставлять специалистам, ответственным за защиту АСУ, современные средства аналитики киберугроз. Сервис ICS Threat Intelligence Reporting аккумулирует данные о текущих киберугрозах и векторах атак, а также о наиболее уязвимых элементах в ОТ и о том, как повысить их устойчивость к атакам; использовать защитные решения для конечных устройств ОТ и сетей, такие как Kaspersky Industrial CyberSecurity, чтобы обеспечить безопасность всех критически важных промышленных систем; ограждать от киберугроз ИT-инфраструктуру. Интегрированные продукты для защиты конечных устройств предоставляют возможности для детектирования киберугроз и реагирования на них.

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Kaspersky ICS CERT — центр исследования безопасности промышленных систем и реагирования на инциденты информационной безопасности, созданный «Лабораторией Касперского».