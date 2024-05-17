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VK запустила «Добрый календарь»

«Календарь Mail.ru» совместно с проектом «VK Добро» запустили «Добрый календарь». Среди интересных событий пользователям стали доступны к добавлению социально значимые мероприятия, всемирные праздники, а также памятные даты: День детского сердца, Всемирный день донора костного мозга и др. В каждом событии доступен соответствующий раздел в «VK Добре», где можно ознакомиться с его описанием или присоединиться к инициативе. Так пользователи смогут узнать о датах проведения акций, мероприятий и благотворительных сборов. Об этом CNews сообщили представители VK.

Добавить «Добрый календарь» можно в настройках или в разделе «События», выбрав необходимый календарь из списка доступных. Все важные даты автоматически импортируются в расписание пользователя, не мешая основным ежедневным событиям.

«Партнерство между «Календарем Mail.ru» и «VK Добром» позволило создать уникальный ресурс для всех, кто хочет быть в курсе важных социально значимых дат и событий. Наш совместный проект «Добрый календарь» поможет объединить людей и вдохновлять их на добрые дела», — сказал Сергей Зеленов, руководитель продуктового направления «Почты Mail.ru».

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