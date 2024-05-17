Выпущена новая версия платформы Tantor

Компания «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра») объявляет о выходе новой версии своего флагманского продукта, предназначенного для управления и мониторинга баз данных основе PostgreSQL — платформы Tantor 4.0. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Это «мажорный» релиз, в котором разработчики предлагают пользователям целый ряд новых функций. Прежде всего автоматизированы операции с БД, которые приходится регулярно выполнять администраторам. Добавлен планировщик зада Scheduler UI, позволяющий запускать отложенные и запланированные операции на экземплярах БД. Под «задачей» подразумевается цепочка действий, меняющихся в зависимости от поведения системы. В новой версии поддерживается два вида таких последовательностей: запуск программ; выполнение SQL-команд.

На странице Tasks платформы Tantor 4.0 можно установить время старта выполнения каждой задачи и настроить ее периодичность, если это необходимо. Помимо запуска по расписанию, их можно включать, выключать, а также запускать и прерывать немедленно. Для каждой из них в планировщике отображается текущий статус .

В версии платформы Tantor 3.0, которая была выпущена в прошлом году, появилась поддержка кластеров Patroni, обеспечивающих автоматическое перераспределение и балансировку нагрузки между узлами, что способствует отказоустойчивой работе БД. К инструментам мониторинга Patroni в новой версии платформы Tantor добавились график, показывающий историю изменений ролей экземпляров кластера, а также таблица, демонстрирующая меняющиеся статусы экземпляров кластера. Регулярное отслеживание помогает выявлять и анализировать возникающие проблемы. Например, частые переключения ролей могут указывать на нарушения работы, связанные с производительностью или стабильностью сети. Подобный анализ может помочь выявить узкие места в производительности и оптимизировать конфигурацию кластера.

В новой версии был сделан ряд изменений интерфейса инструментов для конфигурации, обслуживания, управления группами и пользователями. Они направлены на оптимизацию, повышение эффективности и улучшение эргономики платформы Tantor 4.0. С подробным списком нововведений можно ознакомиться здесь.

«С каждым обновлением мы стараемся не просто улучшать выполнение существующих функций, но и предоставлять нашим пользователям новые инструменты для эффективного управления и мониторинга баз данных. Платформа Tantor 4.0 – это результат стремления к инновациям и постоянного диалога с нашими клиентами. Мы уверены, что новые возможности планирования задач, мониторинга и управления кластерами Patroni, а также обновления интерфейса сделают работу с базами данных еще более комфортной и продуктивной», — сказал Вадим Яценко, генеральный директор «Тантор Лабс».

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ПАО «Группа Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «РуБэкап», «РуПост», «Тантор Лабс», «РеСолют», ISPsystem, «Номари СиАйЭс» и «Русоникс». Программный стек вендора позволяет эффективно решать разнообразные бизнес-задачи и удовлетворить множество потребностей современных организаций. В портфель «Группы Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», облако Rusonyx, ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, СУБД и платформы управления и мониторинга БД на базе PostgreSQL Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, сервис для работы с исходным кодом GitFlic, образовательные платформы и конструктор курсов Knomary, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты «Группы Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.