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Аналитика «МТС Travel»: во время цветения сакуры Японию посетило в два раза больше россиян

Сервис путешествий МТС Travel проанализировал поездки россиян в Японию в период цветения сакуры за последние два года. По сравнению с прошлой весной турпоток в страну восходящего солнца вырос в 2,2 раза. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Несмотря на отсутствие прямого сообщения, доля Японии в рамках проанализированного периода (с 20 марта по конец апреля) выросла год к году в два раза и составила 1% от всех поездок за границу. Страна вошла в ТОП-20 зарубежных направлений по числу поездок, в то время как прошлой весной замыкала тридцатку наиболее популярных направлений у россиян. Средняя продолжительность поездок в Японию этой весной составила 10 дней.

Больше всего поездок (43%) в страну восходящего солнца совершили жители столичного региона (Москвы и Московской области). Кроме того, 16% поездок в этом весеннем сезоне были из Приморского края, а каждая десятая – из Санкт-Петербурга или Ленинградской области. В пятерку лидирующих по числу путешествий в Японию регионов входит соседствующая с ней Сахалинская область – на нее приходится 4% поездок, а также Красноярский и Хабаровские края – оттуда было совершено еще по 3% выездов этой весной, в период цветения сакуры.

Сакура является национальным символом японцев. Раз в год местные жители проводят фестиваль «Ханами», посвященный цветению дерева. Как правило, он начинается в середине — конце марта. Первыми зрелищем наслаждаются на юге страны, где более теплый климат, затем «природное шоу» постепенно движется к северу. Непосредственно перед событием всюду можно видеть фотографии и плакаты, которые изображают еще нераспустившиеся бутоны сакуры, а также приглашения посетить фестиваль. Именно на данное мероприятие мечтает попасть большая часть поклонников Японии по всему миру.

Методика

Исследование проведено на базе обезличенных данных МТС. В исследовании анализировались поездки с 20 марта по 30 апреля включительно в 2023 и 2024 гг.

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