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Масштабное ускорение: «МегаФон» провел рефарминг сети в Югре

Инженеры «МегаФона» обновили мобильную сеть в Ханты-Мансийском автономном округе. Преобразования затронули свыше 200 телеком-объектов, где специалисты активировали дополнительный высокочастотный слой LTE. Теперь базовые станции могут одновременно обслуживать больше пользователей, а скорость передачи данных в смартфонах северян выросла на 30%. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

С начала весны технические специалисты «МегаФона» реализовывали масштабный проект по переводу частот, задействованных в сетях связи 2G и 3G, в современный стандарт LTE. На первом этапе в программу рефарминга вошли более 200 локаций преимущественно в крупных населенных пунктах региона: Сургуте, Ханты-Мансийске, Нижневартовске, Нягани, Пыть-Яхе и Советском.

Согласно замерам аналитиков, параметры передачи данных после проведенных работ улучшились в среднем на 30% по сравнению с аналогичным показателем 2023 г. Комфортные скорости мобильного интернета помогут югорчанам разнообразить свой досуг, учиться или работать дистанционно, оснастить дом умными устройствами или общаться по видеосвязи.

Благодаря рефармингу также увеличилась зона действия технологии VoLTE, которая обеспечивает югорчан чистым звуком при голосовых соединениях в сети 4G, а также дает возможность одновременно звонить и пользоваться мобильным интернетом. Северяне стали чаще совершать такие инновационные вызовы – их доля в апреле составила 58%.

«Югра – из числа регионов, где цифровизация набирает темп наиболее активно, а потребляемый интернет-трафик ежегодно увеличивается на 25-30%. Здесь мы не только строим новые базовые станции, но и стремимся повышать эффективность уже имеющихся технических ресурсов. Программа рефарминга позволяет улучшить качество связи за счет грамотного управления частотным спектром. Запуск дополнительного диапазона LTE обеспечивает рост скорости мобильного интернета в городах и селах, туристических кластерах и на площадках нефтегазодобычи», – отметил директор «МегаФона» в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах Дмитрий Мелихов.

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«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 76,7 млн клиентов.

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