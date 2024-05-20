«МегаФон»: свердловчане активно знакомятся с новыми обитателями зоопарка

Жители и гости Екатеринбурга стали чаще бывать в зоопарке и знакомиться с его новыми обитателями – совсем недавно сюда приехали японский макак и желтый мангуст, а в марте 2024 г. родились кенгурята Беннетта. Интерес к экзотическим животным подтверждает и аналитика «МегаФона»: количество абонентов, посетивших Екатеринбургский зоопарк, в 2024 г. увеличилось в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Весенние каникулы и майские праздники стали отличным поводом для того, чтобы увидеть около 360 видов животных в Екатеринбургском зоопарке. Наряду с любимцами публики – белой медведицей Хатангой, орангутаном Захаром, карликовым бегемотом Евой и слонихой Дашей – посетители смогли увидеть привезенных из Перми белок Превоста и малышей, родившихся у других животных.

Любители животных активно делятся фото и видео, сделанными в зоопарке, со своими близкими. Объем потраченного интернет-трафика с начала 2024 г. вырос на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г., а голосовой трафик увеличился на 23%.

Наибольшее количество посетителей было зафиксировано в дни школьных каникул – пик пришелся на 28 марта 2024 г. Также большое количество гостей приходило в зоопарк в предпраздничные дни – 7 марта и 8 мая 2024 г. В преддверии Международного женского дня, например, свердловчане выбирали «Зоомисс-2024».

В апреле 2024 г. самым популярным днем для посещений стала пятница. Чтобы избежать перегрузок мобильной сети в период наплыва гостей, «МегаФон» провел модернизацию сетевого оборудования, обслуживающего Екатеринбургский зоопарк. Инженеры оператора запустили дополнительный высокочастотный слой в сети 4G, что позволило примерно на четверть увеличить скорость передачи данных и обеспечить лучшее качество голосовой связи по технологии VoLTE.

«К началу летнего сезона наши специалисты улучшили связь в местах, которые свердловчане чаще всего выбирают для семейного отдыха. Изменения затронули Екатеринбургский зоопарк и Парк Маяковского, и мы видим, что жители и гости города все чаще делятся своими впечатлениями с близкими. Теперь сделать это стало еще удобнее, поскольку максимальная скорость скачивания в зоопарке достигает 95 Мбит/с», – сказал директор «МегаФона» в Свердловской области Алексей Женихов.

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«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. «МегаФон» развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуются 76,7 млн клиентов.