CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы ИТ в госсекторе
|

«Почта России» запустила собственную цифровую платформу для селлеров

Цифровая платформа «ЕКОМ+» от Почты России – это единый онлайн-сервис для предпринимателей. Она позволит автоматизировать в едином окне все ключевые процессы, необходимые для работы селлера с маркетплейсами, службами доставки, классифайдами и другими витринами онлайн-продаж. Об этом CNews сообщили представители Почты России

Платформа предназначена для представителей малого и микробизнеса, реализующих товары через маркетплейсы, собственные интернет-магазины, соцсети и offline-магазины. Сервис автоматически выберет категорию товаров, подскажет нужные характеристики, обработает входящие заказы по правилам маркетплейсов и будет вести подробный учет товаров.

С помощью платформы «ЕКОМ+» продавцы могут управлять заказами и поставками сразу на нескольких площадках, контролировать товарные остатки и отслеживать статус заказов на разных маркетплейсах. Также у сервиса скоро появятся опции автоматического создания карточек товаров и переноса данных с других площадок — всё это снизит вероятность ошибок менеджеров.

К платформе подключены ведущие маркетплейсы и несколько служб доставки. Уже сейчас есть возможность работать и оптимизировать карточки товаров, заполнять информацию о товаре, создавать отправления и выбирать выгодные предложения от партнеров служб доставки. На старте проекта доступ к платформе будет бесплатным, что позволит клиентам оценить ее возможности.

«Работа на платформе «ЕКОМ+» позволит сберечь время предпринимателей и сократить расходы за счёт единой точки управления бизнесом на нескольких цифровых торговых площадках. В будущем в «ЕКОМ+» будет больше торговых площадок и способов доставки, рекламные и финансовые сервисы, субсидии на развитие бизнеса», — сказал руководитель по развитию продуктов и сервисов «Почты России» Антон Нечаев.

***

АО «Почта России» — федеральный почтовый и логистический оператор страны, входит в перечень стратегических предприятий Российской Федерации. Седьмая крупнейшая компания в мире по количеству отделений обслуживания клиентов — свыше 38 тыс. точек, порядка 66% из которых находятся в малых населенных пунктах. Среднемесячная протяженность логистических маршрутов «Почты» составляет 54 млн км. С 2015 г. государство не предоставляет компании меры поддержки, позволяющие покрыть расходы на содержание сети объектов почтовой связи в соответствии с требованиями по размещению отделений и оказанию универсальных услуг связи. Численность почтовых работников составляет 265 тыс. человек.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Управление основными данными: Российские продукты готовы заменить западные системы MDM

Новый троян атакует банки по всему миру через Outlook в ОС Windows

Максим Семёнкин, CodeInside: Рынок от аутсорсинга не отказывается, но активно сокращает его

Microsoft ударила исподтишка. Начались веерные отключения россиян от ее облаков. Какие сервисы под ударом?

Как компании защищают конечные точки и почему это не спасает их от целевых атак

На биржу выходит лидер российского рынка ЦОД

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Электронные отпугиватели грызунов для дачи и огорода: хиты продаж

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 13.2: новое прочтение концепции мобильных устройств

Обзор смартфона Honor X9b: новый эталон для среднего сегмента

Показать еще

Наука

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли

Как принимали ванны фараоны: российские археологи нашли уникальный СПА-комплекс
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024