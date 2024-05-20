Пользователи «Яндекса» перевели на благотворительность более 260 миллионов рублей

Фонд «Яндекса» «Помощь рядом» уже три года делает благотворительность частью повседневной жизни людей, а его работу поддерживают свыше миллиона пользователей. Их вклад составил 262 млн руб. Еще 151 млн руб. перечислил в фонд сам «Яндекс», а 22 млн — прямые пожертвования и другие поступления. Таким образом, общая сумма составила 435 млн руб. — на 44% больше, чем в 2022 г. Помощь получили почти 600 НКО-партнеров фонда для заботы о своих подопечных. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Главное за 2023 г.

«Помощь рядом» привлекла 435 млн руб. — это на 44% больше, чем в 2022 г. Из них 262 млн руб. собрали пользователи, а 151 млн перечислил «Яндекс». Еще 22 млн — прямые пожертвования и другие поступления.

Количество пользователей, которые округляют сумму заказов в пользу благотворительности, превысило 1 млн. На 1 мая 2024 г — 1,16 млн пользователей.

Средняя сумма округления выросла с 7,5 руб. до 8,34 руб.

Округление стало доступно в семи сервисах — к «Яндекс Go», «Еде», «Лавке», «Маркету» и «Заправкам» в прошлом году добавились «Самокаты» и «Деливери».

Благотворительные фонды получили бесплатный доступ к YandexGPT. Нейросеть может помочь НКО в написании и редактуре текстов, создании чат-ботов, суммаризации встреч, обработке запросов подопечных и доноров.

«Помощь рядом» организовала более 450 тыс. бесплатных поездок на такси для сотрудников НКО и их подопечных по программе «Поездки для НКО», ей воспользовалось 137 фондов.

На «Яндекс Маркете» появилась витрина с товарами от НКО. Фонды могут размещать свои товары на «Маркете» на льготных условиях, а покупатели — поддержать работу фондов, приобретая сувениры и полезные вещи.

«Помощь рядом» выделила фондам 133 млн руб. на закупки товаров первой необходимости.

330 НКО бесплатно воспользовались сервисами «Яндекс 360 для бизнеса».

Гранты на социальную рекламу получили 346 НКО. Всего за год запущено 1518 социальных рекламных кампаний. Программа «Гранты на рекламу для НКО» полностью финансируется «Яндексом».

На «Яндекс Практикуме» запустился бесплатный курс, посвященный размещению социальной рекламы в «Директе».

«Мы благодарны людям за поддержку — помощь приходит каждый раз, когда они пользуются такси, заправляют автомобили, заказывают продукты и товары, катаются на самокатах. Главное направление работы фонда — помощь НКО-партнерам. Они лучше всех понимают, как поддержать нуждающихся, помочь животным, сохранить природу. Мы же стремимся дать НКО как можно больше инструментов для системной работы и планируем запускать новые программы и проекты. Один из проектов этого года — платформа для прямой помощи НКО. Она станет простым способом поддержать любимый фонд или близкую тематику: деньги пойдут напрямую в НКО, и они распределят их по собственным проектам и подопечным», — сказала Ксения Воронина, исполнительный директор фонда «Помощь рядом».