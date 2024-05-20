Security Vision сообщает о выпуске сервиса «Комплаенс» на платформе Security Vision 5, предоставляемого по подписке из облака

Security Vision сообщает о выпуске сервиса «Комплаенс» на платформе Security Vision 5, предоставляемого по подписке из облака. Сервис предоставляет возможность автоматизации процессов оценки на соответствие требованиям либо проведения самооценки по любым направлениям деятельности компании без установки решения в инфраструктуру. Он подходит для проведения проверок в рамках проектов, требующих повышенной скорости реализации и с меньшими инфраструктурными и трудозатратами за счет отсутствия необходимости развертывания и настройки платформы. Об этом CNews сообщили представители Security Vision.

В сервисе реализованы инструменты проверки на соответствие требованиям стандартов как организации в целом, так и отдельных ее элементов, таких как информационная система, бизнес-процесс, помещение и другие бизнес-активы предприятия. Система предоставляет гибкие возможности в выборе методики оценки на основе либо стандарта из пакета экспертиз, либо собственной методики оценки.

Пакет экспертиз обновляется методологами компании Security Vision на регулярной основе, снимая с заказчика обременение по контролю изменений и в стандартах и руководящих документах.

В продукте заложены наиболее используемые стандарты, фреймворки и лучшие практики, такие как Приказы ФСТЭК № 17, 21, 31, ГОСТ 57580, ISO 27001, NIST и другие. В дополнение к этому пользователь может сформировать собственные стандарты, скомпоновав их из существующих требований (других стандартов) или создав собственные. Можно формировать стандарты из интерфейса системы или импортировать их из файла. Для каждого требования можно указать собственную шкалу оценки и любое количество вариантов ответов.

Система позволяет загрузить ресурсно-сервисную модель предприятия, включая продукты, бизнес-процессы, информационные системы и т.д., детализируя до технических элементов, таких как сервера, помещения и оборудование. Загружаемые активы можно связать с мерами защиты, что позволит автоматически получить верхнеуровневую оценку соответствия по всей компании.

Процесс оценки можно проводить как в ручном режиме (заполнение опросных листов), так и в автоматизированном формате: учитываются меры защиты конкретных информационных систем, а также результаты предыдущих оценок.

Процесс оценки можно проводить как по предприятию в целом, так и по конкретным системам в частности, с визуальным отображением прогресса работ.

Один из основных механизмов уточнения и сбора информации в процессе оценки – автоматизированная генерация опросных листов. Опросные листы могут быть делегированы на разные подразделения и разных исполнителей (в зависимости от объекта оценки), контролируется их статус и прогресс заполнения. При этом аудитор будет видеть степень соответствия объекта оценки требованиям стандарта в режиме реального времени.

В результате сервис сам сведет все полученные данные в единой карточке процесса оценки и подготовит шаблон плана мероприятий по приведению объекта оценки в соответствие требованиям стандарта.

Процесс оценки позволяет определить невыполненные требования (которые применимы к анализируемой информационной системе), выделить их в отдельный документ и сформировать план мероприятий по их реализации. Система позволяет автоматически сформировать задачи на реализацию соответствия нужным требованиям и мониторить их исполнение во внешних системах.

Одной из важных частей продукта является модуль визуализации, позволяющий «на лету» проанализировать все составляющие процесса оценки на разных этапах и в нескольких представлениях. Таким образом, контроль за проведением аудита становится прозрачным и удобным.

Весь функционал поддерживает разграничение прав доступа как по ролевой модели, так и по организационной схеме дочерних и родительских филиалов Заказчика. Облачный сервис позволяет распределить нагрузку (в том числе на эксплуатацию продукта), позволяя с меньшими затратами и большей скоростью запустить процедуры оценки соответствия.

«Кибербезопасность — обязательный фактор работы компании любого масштаба. Качественный продукт на платформе Security Vision, закрывающий потребности направления SGRC/GRC из облака, теперь доступен всем и по доступным ценам. Считаю это действительно важным, поскольку сегмент SMB испытывает одновременно потребность в обеспечении безопасности и финансовые ограничения. Уверен, что с сервисом «Комплаенс», закрывающим полный цикл автоматизации процессов информационной безопасности на базе риск-ориентированного подхода, эта непростая задача будет решаться эффективно и доступно», — прокомментировал Руслан Рахметов, генеральный директор Security Vision.

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Security Vision — платформа автоматизации и роботизации процессов обеспечения информационной безопасности, ИТ-платформа low code/no code, позволяющая роботизировать до 95% программно-технических ИТ/ИБ функций. Является 100% российской разработкой и включена в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД. Программные продукты на платформе Security Vision решают такие задачи, как: создание единого ситуационного центра кибербезопасности; выявление атак и инцидентов кибербезопасности на ранних стадиях за счет анализа событий, поступающих от различных средств защиты информации; консолидация оперативной информации и ее анализ в реальном времени для расследования инцидентов кибербезопасности и принятия управленческих решений; сокращение времени реагирования за счет автоматизации ключевых процедур и сценариев реагирования, роботизации функций оператора информационной безопасности; автоматическое обеспечение контроля соответствия требованиям регуляторов, национальным и международным стандартам.