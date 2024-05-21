«Авито Работа»: в российских компаниях спрос на специалистов по устойчивому развитию вырос на 40% за год

В России растет спрос на ESG-специалистов, которые разрабатывают и внедряют бизнес-стратегии, захватывающие три ключевых направления: экологическая и социальная политика, а также корпоративное управление. Эксперты Авито Работы выяснили, что спрос российских работодателей на специалистов с навыками ESG-управления вырос за год на 40%, а за последние два года с апреля 2022 г. — более чем в 3 раза (+217%). Об этом CNews сообщили представители «Авито Работа».

Самое большое количество новых предложений о работе с упоминанием функций, связанных с устойчивым развитием, пришлось на сферу управления персоналом — с апреля прошлого года число вакансий выросло в 2,3 раза (+133%). В среднем за апрель 2024 г. новым сотрудникам в этой сфере предлагали около 61,941 тыс. руб. в месяц за полный рабочий день (+40% за год).

Еще три сегмента, нуждающиеся в сотрудниках со знаниями в сфере ESG, — производство, добыча и обработка сырья, сельское хозяйство. Здесь спрос работодателей на таких специалистов за год вырос суммарно в 2,1 раза (+111%). Средние зарплатные предложения для новых сотрудников год от году повысились на 30% и достигли 67,452 тыс. руб. в месяц.

В сфере бухгалтерии и финансов число вакансий с упоминаниями навыков в сегменте устойчивого развития выросло почти в 2 раза (+94%) при сравнении год от году. Соискатели на позицию таких специалистов в апреле текущего года могли рассчитывать на среднюю заработную плату в 58, 61 тыс. руб. в месяц (+46% за год).

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«Ответственность компании перед обществом играет важную роль в формировании HR-бренда работодателя. Сегодня многие организации развивают корпоративную социальную ответственность и нанимают для этого профильных специалистов. Кроме того, все больше сотрудников и кандидатов обращают внимание на этот параметр и рассматривают его при выборе места работы. Так, согласно результатам нашего опроса, для 42% работающих россиян важно ESG-управление организации-нанимателя, а 34% относятся к этому нейтрально. При этом 44% респондентов заявили, что в их компании уже реализуются благотворительные и/или экологические проекты», — сказал Дмитрий Пучков, управляющий директор «Авито Работы».

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