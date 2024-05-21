«МегаФон»: Парк Победы стал новым местом притяжения москвичей и туристов

В мае 2024 г. мемориальный комплекс на Поклонной горе для прогулок и экскурсий визитеры выбирали в 13 раз чаще, чем годом ранее. На это повлияло не только удобное местоположение для просмотра салюта 9 мая, но и праздничные мероприятия, в числе которых выставка трофейной военной техники. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

С 1 по 15 мая 2024 г. Парк Победы стал центром для городских гуляний. Традиционно с ростом числа посетителей, а, соответственно, и нагрузкой на сеть, «МегаФону» помогала справляться передвижная базовая станция. Она брала на себя дополнительный трафик абонентов: на время использования с ее помощью расширялась емкость основной сети и увеличивалась скорость передачи данных. В этом году инженеры оператора существенно модернизировали телеком-оборудование, обслуживающее Парк Победы.

Так, технические специалисты провели рефарминг частот, переведя часть диапазонов 1800 и 2100 МГц в стандарты LTE (4G). А также увеличили количество антенн в устройствах, поддерживающих технологию Multiple Input — Multiple Output (MIMO). Обновления позволили расширить емкость сети, равномерно распределить в ней пользователей и значительно повысить скорость передачи данных.

«В мае Парк Победы собрал на своей территории огромное число людей, которые активно пользовались мобильным интернетом — объем трафика в День Победы вырос почти на 45% относительно прошлого года. Мы постоянно отслеживаем нагрузку на сеть, поэтому смогли оперативно подготовить оборудование. Теперь средняя скорость скачивания выросла на 8,5%, а загрузки — в 13 раз, благодаря чему посетители парка могут обмениваться фотографиями и видео, а также одновременно вести прямые трансляции в соцсети без задержек», — сказал директор по реализации проектов инфраструктуры «МегаФона» в Московском регионе Андрей Абрамов.

С конца апреля 2024 г. в Парке Победы проходит интерактивный фестиваль с воссозданием Москвы 1940-х годов, открылась экспозиция с трофейным иностранным вооружением и техникой. Посмотреть образцы и поучаствовать в фестивале приехали туристы не только из российских регионов, но и разных стран мира. В их числе жители Китая, Франции и Турции, выяснили аналитики «МегаФона» на основе анализа обезличенных данных. В топ-5 стран по числу посетителей вошли также Белоруссия и Казахстан. Среди соотечественников в парке можно встретить жителей Югры, Свердловской области и Башкирии. Но больше всего туристов из Санкт-Петербурга, Самары, Нижнего Новгорода и Ростова-на-Дону.

Парк Победы стал лидером по числу зрителей среди московских площадок для просмотра праздничного салюта 9 мая. Так, фейерверк на Поклонной горе посмотрели в два раза больше зрителей, чем даже на Крымском мосту рядом с Парком Горького, и в пять раз больше, чем в Измайловском парке. А объем использованного мобильного трафика в День Победы вырос почти на 45% относительно 2023 г.

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«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 76,7 млн клиентов.