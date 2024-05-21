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«МегаФон» расширил сеть в пензенской глубинке

Около 5 тыс. жителей Пензенской области впервые получили доступ к мобильной связи и интернету на скорости до 100 Мбит/с. «МегаФон» построил телеком-инфраструктуру с поддержкой стандартов 4G в семи районах «Сурского края» Пензенской области. Теперь абоненты могут с комфортом пользоваться онлайн-сервисами для развлечений, работы и получения новых знаний.

Уверенный сигнал появился в селах, где проживает от 100 до 600 человек, — Пановке, Сяськино, Аргамаково, Вяземке, Зеленовке, Пылково, Старом Вершауте, Засурском и Атмисе. В этих населенных пунктах инженеры запустили среднечастотные диапазоны, которые эффективны для широкого распространения сигнала как на улице, так и внутри помещений. Новое покрытие затронуло жилую зону, административные здания и социальные учреждения.

«Как показывает статистика на основе обезличенных данных, абоненты в малых населённых пунктах тратят больше трафика со смартфонов, чем горожане — средний расход передачи данных на одного жителя в селе выше на 13%. Понимая социальную значимость мобильного интернета, мы регулярно строим и модернизируем телеком-инфраструктуру — только за последние полгода работами оператора были охвачены свыше 40 сел и поселков», — сказал Сергей Гречко, директор «МегаФона» в Пензенской области.

Кроме того, сельчане охотно пользуются технологией VoLTE. Она позволяет сохранять высокую чёткость голоса во время звонков при одновременном скачивании файлов с того же устройства или общения в мессенджерах. В мае 58% вызовов пользователи совершили в сети четвертого поколения.

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