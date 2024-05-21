Москва открыла разработчикам доступ к двум новым сервисам технологической платформы Mos.Tech

Правительство Москвы в тестовом режиме открыло для российских разработчиков доступ к двум новым компонентам собственной технологической платформы Mos.Tech: сервису для управления ИТ-проектами Mos.Track и сервису работы с документацией Mos.Wiki. О запуске этих решений столичный Департамент информационных технологий объявил в ходе конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР), которая открылась 21 мая 2024 г. в Нижнем Новгороде.

Ранее, в мае 2023 г., Москва предоставила ИТ-отрасли доступ к облачной платформе Mos.Hub для совместной разработки программного обеспечения. Она включает в себя защищенный репозиторий и полезные сервисы для совместной работы с кодом, в том числе возможность автоматической проверки кода на уязвимости. За год к платформе присоединились более 14 тыс. пользователей, которые создали более 14 тыс. проектов в 1,1 тыс. групп.

«Создание онлайн-сервисов и других ИТ-продуктов – это не просто написание кода, а сложная командная работа, которая требует координации большого числа участников. Новые сервисы Mos.Track и Mos.Wiki позволяют управлять ИТ-проектами и задачами внутри них, а также совместно работать с документацией, необходимой для создания цифровых решений. Они дополняют облачную платформу Mos.Hub и таким образом формируют для российских ИТ-команд единую среду безопасной разработки и управления проектами. Все функции этих сервисов бесплатны, а работать с ними может любой желающий», — сказал Алексей Анисимов, заместитель руководителя Департамента информационных технологий Москвы.

Сервис Mos.Track включает в себя все основные инструменты, необходимые для управления ИТ-проектами и задачами, в том числе поддерживает гибкие методологии разработки. Это позволяет всем членам проектной команды всегда быть в курсе актуальных задач и статусов их исполнения, а также видеть полную картину хода работы над проектом.

Mos.Track позволяет создавать задачи разных типов и присваивать им дополнительные атрибуты: исполнителей, даты начала и завершения, теги, приоритеты, связанные задачи и другие. Как и в других популярных сервисах, задачи можно группировать в спринты, а для их наглядной визуализации использовать доски Scrum и Kanban. Mos.Track также позволяет формировать различные отчеты о состоянии задач и проектов, настраивать права доступа к задачам в рамках отдельного проекта и получать уведомления об изменениях в задачах. В перспективе сервис будет дополняться новыми полезными функциями, которые сделают работу проектных команд еще более удобной.

Сервис Mos.Wiki позволяет проектным командам совместно работать с документами, которые необходимы для разработки программного обеспечения: техническими описаниями, схемами, функциональными требованиями, техническими заданиями, базами знаний и др.

Mos.Wiki позволяет создавать приватные разделы с документами, которые будут доступны только тем пользователям, которые включены в команду. Для удобства ведения документации реализована иерархия страниц в виде древовидной структуры. Кроме того, сервис позволяет работать с таблицами, выделять текстовое содержимое в виде заголовков или цитат, вставлять блоки исходного кода с сохранением форматирования. Для аналитиков реализована работа с таблицами, графическими досками, а также возможность импортировать документ Microsoft Word.

Сервисы Mos.Hub, Mos.Track и Mos.Wiki – часть большой работы по формированию столичной экосистемы по созданию программного обеспечения (ПО). Как сообщал ранее мэр Москвы Сергей Собянин, в ближайшие несколько лет город планирует полностью перейти на собственные решения для совместной разработки ПО. Эти решения в том числе будут доступны другим разработчикам. Это ускорит создание новых полезных продуктов для бизнеса и горожан, а также позволит российским ИТ-специалистам сохранить конкурентоспособность независимо от решений, принимаемых за пределами страны.