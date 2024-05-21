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«Цифровой дом для бизнеса»: Банк «Дом.РФ» запустил собственное решение для получения финансовых услуг

Банк «Дом.РФ» разработал новую цифровую платформу для клиентов малого, среднего бизнеса. Она позволяет взаимодействовать с банком полностью в дистанционном формате и получать все услуги банка в личном кабинете в удобном современном интерфейсе. Об этом CNews сообщили представители «Дом.РФ».

Новая цифровая платформа – самостоятельное решение ИT-команды банка «Дом.РФ». Оно позволит полностью отказаться от решений внешних вендоров и обеспечить более быстрое и гибкое развитие функционала собственной платформы. Она станет удобным, современным электронным офисом для регулярного взаимодействия с банком и решения всех запросов клиентов.

В процессе создания платформы учитывались результаты крупнейших исследовательских компаний, а также собственные исследования. Первым пользователям цифровой платформы уже доступны наиболее востребованные на рынке сервисы, которые закрывают все потребности малого и среднего предпринимательства. Также внимательно анализируются отзывы клиентов – все пожелания находят отражение в новом решении банка.

«Наши клиенты – предприятия МСП, которых банк поддерживает во всех вопросах, связанных с недвижимостью и жильем. Помогает приобрести удобный офис, обустроить его, предоставляет все финансовые сервисы для ведения бизнеса и обслуживания клиентов. Развивая концепцию создания «дома для вашего бизнеса», сейчас мы строим «цифровой дом» с современными сервисами и удобным интерфейсом для ежедневого взаимодействия с банком. Первые клиенты уже переведены на новую платформу, в дальнейшем она будет основным каналом обслуживания для всех», – сказала директор подразделения «Малый и средний бизнес» банка «Дом.РФ» Анна Корнелюк.

Что уже доступно: единый вход для работы с группой компаний – достаточно один раз зайти в личный кабинет, чтобы работать с разными предприятиями; открытие депозитов; B2B-переводы по СБП; удобные сервисы расчетно-кассового обслуживания; зарплатные ведомости для быстрого зачисления заработной платы; облачная подпись в смартфоне; письма в банк.

Что появится в ближайшее время: удобный сервис работы с неснижаемыми остатками – контролируем остатки вместе с вами и напомним о необходимости пополнения счетов с НСО, чтобы вы не теряли проценты на остаток по счету; заказ справок из банка; заявки на выпуск и блокировку зарплатных карт; возможность проведения валютных операций; работа со всеми типами счетов; B2B-операции с цифровым рублем.

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