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УЦ «Такском» продлил аккредитацию на выпуск электронных подписей

Удостоверяющий центр «Такском», в соответствии с решением Правительственной комиссии, которое зафиксировано в Протоколе №6пр-МШ, успешно прошел аккредитацию и продолжает выпускать Квалифицированные электронные подписи (КЭП), согласно требованиям закона «Об электронной подписи» от 06.04.2011 № 63-ФЗ. Об этом CNews сообщили представители «Такском».

До 2021 г. аккредитация удостоверяющих центров в России выдавалась на пять лет. В 2020 г. в 63-ФЗ «Об электронной подписи» был внесен ряд поправок, которые ужесточили требования к аккредитации УЦ. С 2021 г. аккредитация Удостоверяющих центров в России проходит в два этапа и выдается всего на три года.

Удостоверяющий центр «Такском» всегда успешно проходит аккредитацию, подтверждая компетентность и надежность, а также соответствие высоким стандартам качества и требованиям действующего законодательства. Доверие к «Такском» подтверждено федеральными органами государственной власти включением в реестры операторов ФНС, Минтранса и Минцифры, а также выбором в качестве своего оператора ЭДО со стороны крупных государственных и коммерческих организаций, таких как «Почта России», МГТС, «Аэрофлот» и других.

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