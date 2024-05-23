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«Авито» и онлайн-кинотеатр Premier объединились, чтобы рассказать о правилах безопасности в интернете

В онлайн игре о цифровой безопасности «Стражи Авито» появился новый уровень, разработанный совместно с онлайн-кинотеатром Premier. Он предназначен для всех возрастов и рассказывает не только правила безопасности онлайн-сделок, но и особенности правильного пользования онлайн-кинотеатрами. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Персонажами нового уровня игры стали молодые любители кино. Парень и девушка попадают на съемочные площадки разных фильмов и помогают режиссеру находить предметы, необходимые для съемок. В этом им помогают знания о правилах цифровой гигиены и особенностях работы с инструментами безопасности онлайн-платформ. После прохождения каждого уровня игроки могут сыграть в мини-квиз, который позволяет закрепить полученные знания. В конце герои встречаются с главным злодеем, который задает каверзные вопросы о безопасности в интернете. Игроки без действующей подписки онлайн-кинотеатра Premier смогут получить промокоды на доступ на 35, 45 или 55 дней – в зависимости от количества пройденных уровней.

Наталья Юматова, директор по доверию и безопасности «Авито»: «В интернете все как и в обычной жизни: инструменты безопасности эффективно работают тогда, когда люди умеют ими пользоваться и соблюдают общие правила цифровой гигиены. Мы уже убедились в эффективности использования игр для обучения правилам защиты сделок - большинство игроков, прошедших все уровни «Стражей Авито» правильно отвечают на вопросы квиза и признаются в том, что узнали много нового. Наше партнерство с онлайн-кинотеатром Premier позволило расширить круг поднимаемых в игре тем и рассказать пользователям о новых аспектах безопасности».

Максим Ракитянский, руководитель спецпроектов Premier: «Онлайн-кинотеатр Premier - это современная цифровая платформа, которая постоянно развивается и создает все более безопасные и комфортные условия для пользователей. Однако есть ситуации, в которых уберечь себя может только сам пользователь - ведь злоумышленники тоже развиваются и их уловки становятся все более изощренными. Поэтому мы стремимся помочь нашим пользователям и научить их, как обезопасить себя - в увлекательной игровой форме».

Онлайн игра «Стражи Авито» была запущена в октябре 2023 г. Игра создана для игроков трех возрастных групп: детей, подростков и взрослых. К ее разработке и тестированию привлекались студенты и школьники-олимпиадники, которые помогали сделать игру более динамичной и интересной для детей и подростков.

С момента старта игры ее запустило более 800 тыс. уникальных пользователей, а общее количество заходов - более 1,7 млн. 66% игроков отметили, что после прохождения игры они стали лучше понимать правила безопасности «Авито», а 67% – начали больше доверять платформе.

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«Авито» — онлайн-платформа для коммерции, ИТ-компания. С помощью «Авито» можно разместить объявления в категориях: «Товары», «Авто», «Работа», «Услуги», «Недвижимость». В сервис интегрирована «Авито» Доставка с десятками тысяч доступных пунктов выдачи, которая позволяет пользователям осуществлять сделки практически по всей России — от Калининграда до Владивостока. Количество активных объявлений на «Авито» сегодня — более 200 млн, ежемесячная аудитория — более 60 млн пользователей. Каждую секунду на «Авито» совершается более 10 сделок, ежедневно пользователи добавляют более 2 млн новых объявлений. В «Авито» работает более 8000 сотрудников.

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