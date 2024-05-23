CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Техника
|

Функция мгновенного старта WKey заработала на самокатах Whoosh

Функция wKey позволяет арендовать самокат мгновенно, в одно касание, без сканирования QR-кода, что сократит время начала поездки. Стартовать можно за две секунды: для активации СИМ достаточно зажать оба тормоза — и можно ехать. Новинка стала доступна пользователям программы лояльности на уровнях Go и Win.

Как выглядит обычная аренда до внедрения функции. Для начала поездки пользователю необходимо открыть приложение, активировать камеру, навести на QR-код самоката, а затем — подтвердить выбор в приложении.

Что изменится с новой функцией. С включенным wKey приложение и СИМ самостоятельно входят в контакт — для старта поездки не нужно тратить время, как раньше. Функция освобождает от манипуляций со смартфоном и QR-кодом: человек подходит к самокату, зажимает рычаги тормоза на две секунды — и поездка начинается. Не убирая руки с руля, можно оттолкнуться, нажать на газ и начать поездку. wKey можно будет включить и выключить в меню приложения.

Для пользователей wKey бесплатен. На стоимость поездки включенная функция не влияет. Завершить аренду нужно как обычно — через кнопку «финиш» в приложении. В будущем компания планирует расширить функции wKey и распространить их на финиш и режим паузы.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Виктор Деменко, Jet RuLab: Мы можем быстро собрать и протестировать любой комплекс российских решений

Создана идеальная схема взлома профилей на «Госуслугах». Защиты от нее не существует

Олеся Суханос, «МегаФон ПроБизнес»: Экологическая обстановка стабилизируется за счет новейших технологий

В WhatsApp найдена «дыра», позволяющая властям читать чужую переписку

Отказоустойчивый кластер Postgres Pro «из коробки»: как работает BiHA

Google предложила взятку властям США за закрытие дела о своей монополии

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Самые тихие кондиционеры для спальни: выбор ZOOM

Умная одежда для летних занятий спортом: выбор ZOOM

Электронные отпугиватели грызунов для дачи и огорода: хиты продаж

Показать еще

Наука

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли

Как принимали ванны фараоны: российские археологи нашли уникальный СПА-комплекс
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024