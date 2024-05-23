Маркетплейс «Магнит Маркет» появился в основном приложении «Магнита»

Маркетплейс «Магнит Маркет» стал доступен в основном мобильном приложении «Магнита». Интеграция «Магнит Маркета» в приложение ритейлера позволит маркетплейсу значительно нарастить аудиторию, а покупателям розничной сети – приобретать все необходимое в одном уже знакомом им приложении. Об этом CNews сообщили представители «Магнита».

На первом этапе «Магнит Маркет» стал доступен части пользователей. До конца мая возможность совершать покупки на маркетплейсе через приложение «Магнит» появится у всех его пользователей в регионах присутствия «Магнит Маркета», включая Москву, которая на текущий момент является приоритетом географического развития маркетплейса.

В июне появится возможность списывать и накапливать баллы лояльности «Магнита» при покупках на маркетплейсе через основное приложение сети. Сегодня программой лояльности пользуются свыше 80 млн человек. Держатели карт лояльности могут не только накапливать бонусы, но и получать повышенный кешбэк за покупки любимых товаров в магазинах, использовать персональные предложения и т.д.

Ранее «Магнит Маркет» запустил сайт mm.ru и провел ребрендинг мобильного приложения KazanExpress, завершив основной этап интеграции приобретенного ранее актива. Возможность сделать заказ в отдельном приложении маркетплейса сохранится.

Константин Измайлов, генеральный директор маркетплейса «Магнит Маркет»: «Интеграция маркетплейса в основное приложение «Магнита» позволит нам существенно нарастить аудиторию, количество пользователей приложения составляет 18 млн человек. Они уже перешли на виртуальную карту лояльности, многие из них пользуются доставкой продуктов и товаров первой необходимости из магазинов «Магнит». Теперь к этим возможностям добавится заказ товаров с «бесконечной полки» маркетплейса. Важным преимуществом «Магнит Маркета» станет программа лояльности «Магнита». Баллы за покупки продуктов в «Магните» позволят экономить при покупках на маркетплейсе, и, наоборот, начисленные после крупной покупки на маркетплейсе баллы станут приятной возможностью сэкономить при походе в магазин».

«Магнит» приобрел KazanExpress в ноябре 2023 г. и запустил на основе этой площадки собственный маркетплейс «Магнит Маркет». В феврале ритейлер возобновил регистрацию на площадке новых селлеров и начал открывать пункты выдачи заказов в магазинах розничной сети «Магнит». С начала интеграции KazanExpress команда «Магнит Маркета» на 60% увеличила количество ПВЗ, начав развитие в Москве, где ранее не работал KazanExpress. Также в Москве был открыт пункт приема заказов для селлеров. В середине апреля «Магнит Маркет» представил новый брендинг, в мае запустил новый сайт и перезапустил мобильное приложение.

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Публичное акционерное общество «Магнит» является холдинговой компанией группы обществ, занимающихся розничной торговлей через сеть магазинов «Магнит», с местом нахождения в Краснодаре. По состоянию на 31 декабря 2023 г. сеть «Магнит» насчитывала 29,165 тыс. магазинов, расположенных в 4,287 тыс. населенных пунктах Российской Федерации и Республике Узбекистан. Около двух третей магазинов компании работает в городах с населением менее 500 тыс. человек. Большинство магазинов группы расположено в Южном, Северо-Кавказском, Центральном и Приволжском Федеральных округах. Магазины сети «Магнит» также находятся в Северо-Западном, Уральском и Сибирском Федеральных округах. Компания управляет собственной логистической системой, насчитывающей по состоянию на 31 декабря 2023 г. 45 распределительных центров, автоматизированную систему управления запасами и автопарком, состоящим из 5,732 тыс. автомобилей. В соответствии с результатами компании по МСБУ 17, ее выручка за 2023 г. составила 2 545 млрд руб., EBITDA – 166 млрд руб.