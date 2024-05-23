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«МойОфис» и «T1 Облако» подписали соглашение о партнерстве

Ведущий разработчик офисных решений для общения и совместной работы с документами «МойОфис» и облачный провайдер «T1 Облако» (Холдинг T1) подписали соглашение о партнерстве. Об этом CNews сообщили представители «МойОфис».

Основная цель партнерства – создание надежной и безопасной среды для компаний, осуществляющих переход на отечественные технологии. Стороны планируют объединить усилия для предоставления пользователям эффективных и качественных сервисов на базе корпоративных продуктов компании-разработчика «МойОфис» в импортонезависимых облачных решениях провайдера «Т1 Облако». Партнерство позволит создать функциональную рабочую среду с полным циклом сервисной поддержки.

В рамках партнерства особое внимание будет уделяться обеспечению защиты совместных решений для безопасной работы с ними. Продукты «МойОфис» предоставляют полный контроль над данными, неприкосновенность личной и коммерческой информации, соответствуют отраслевым стандартам безопасности и требованиям российского законодательства, а также имеют сертификацию ФСТЭК России. Облачная инфраструктура провайдера «T1 Облако» организована с учетом комплексного подхода и многоуровневой системы защиты информации и аттестована в соответствии с №152-ФЗ, №187-ФЗ и ГОСТ Р 57580.1 по наивысшим уровням защищенности. Это дает возможность компаниям размещать и обрабатывать в «T1 Облако» персональные и финансовые данные, а также объекты критической информационной инфраструктуры любой категории значимости.

«Клиенты сегодня как никогда нуждаются в надежных отечественных решениях для сохранения стабильности бизнеса, а также гарантированного роста и развития в будущем. T1 Облако, являясь одним из ключевых игроков российского рынка облаков, реализует свои сервисы с использованием импортнезависимых технологий, которые являются достойной альтернативой продуктам ушедших вендоров. Уверен, что партнерство с МойОфис – одним из лидеров в области корпоративного ПО — еще один важный шаг, направленный на комфортный переход компаний на технологичные, отказоустойчивые и экономически выгодные отечественные решения, который также важен для популяризации российских разработок в целом», — сказал Георгий Джабиев, директор по развитию бизнеса «T1 Облако».

«Благодаря подписанному соглашению, компании «МойОфис» и «Т1 Облако» получают дополнительные возможности для развития и обмена опытом, что открывает новые перспективы для укрепления сотрудничества между компаниями. Вместе мы предоставим российскому бизнесу и государственным структурам возможность быстрой миграции на востребованные и надёжные облачные решения, предоставляемые компанией Т1 Облако — решения, которые не зависят от зарубежного программного обеспечения и гарантируют стабильность и непрерывность работы», — сказал Павел Калякин, генеральный директор «МойОфис».

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«МойОфис» – российская компания-разработчик безопасных офисных решений для общения и совместной работы с документами. Платформа «МойОфис» включает в себя полный набор необходимых настольных, мобильных и веб-приложений для общения и работы с документами на компьютерах, планшетах и смартфонах в любой точке мира. Решения «МойОфис» обеспечивают полный контроль над данными, соответствуют отраслевым стандартам безопасности, подходят для организаций любого размера, а также для домашнего использования и доступны на 13 языках. «МойОфис» создает высокотехнологичные продукты с 2013 г. Более 11,5 тыс. крупнейших организаций и органов государственной власти в России уже пользуются решениями компании: ВТБ, «Росатом», РЖД, Управление делами Президента России, «Аэрофлот» и другие. Учебные заведения во всех субъектах Российской Федерации также выбрали продукты «МойОфис». В партнерскую сеть компании входит более 2,9 тыс. авторизованных партнеров во всех регионах России и за рубежом. Все решения «МойОфис» входят в реестр отечественного ПО и соответствуют требованиям российского законодательства.

Т1 – многопрофильный холдинг, является партнером ключевых производителей и разработчиков в сфере информационных технологий. Компании холдинга начинают историю с 1992 года. В штате — 23 тысячи сотрудников. В 2023 году выручка холдинга составила 222,9 млрд руб. с НДС. По версии аналитических агентств CNews Analytics, TAdviser и RAEX, Т1 входит в топ-3 крупнейших российских ИТ-компаний. Т1 предоставляет полный спектр ИТ-услуг для реализации высокотехнологичных проектов с учетом отраслевой специфики заказчиков. В состав холдинга входят бизнес-направления «Иннотех» («Т1 Иннотех», «Мультикарта»), «Искусственный интеллект» (Т1 ИИ), «Сервионика» (Т1 Сервионика), «Интеграция» (Т1 Интеграция, Т1 Облако), «Радиоэлектроника» и вендор НОТА от Т1. Они обладают профессиональной экспертизой в области разработки ПО, системной интеграции, Big Data и машинного обучения, облачных сервисов, информационной безопасности, консалтинга, сервисной поддержки и аутсорсинга, процессинга, дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Компетенции холдинга позволяют проектировать и реализовывать комплексные проекты в области цифровой трансформации для заказчиков любой отрасли, уровня развития инфраструктуры и масштаба. Также у холдинга есть собственный образовательный сервис для подготовки квалифицированных ИТ-кадров – «Т1 Цифровая Академия». Среди заказчиков Т1 – государственные структуры и крупнейшие компании ключевых отраслей экономики: операторы связи, финансовые организации, промышленные, топливно-энергетические, транспортные и торговые предприятия.

«Т1 Облако» (Холдинг Т1) – один из ведущих российских провайдеров облачной инфраструктуры и сервисов. Входит в ТОП-5 IaaS-провайдеров уровня Enterprise и ТОП-3 провайдеров по уровню SLA в России (Cnews Analytics, 2023). Клиенты «T1 Облако» — компании различных сегментов бизнеса и отраслей: финансовый сектор, ритейл, медицина и страхование, промышленность, ИТ и телеком. «T1 Облако» предоставляет полный портфель востребованных облачных услуг по моделям IaaS, SaaS, DBaaS, PaaS, сетевые сервисы CDN и стек импортонезависимых решений на базе отечественных разработок, куда входят: операционные системы Linux, система резервного копирования данных, объектное S3 хранилище, облачный диск, платформа для корпоративных коммуникаций и многое другое.

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