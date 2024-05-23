«Народный инспектор» переехал в «Добродел»

В обновленной версии мобильного приложения «Добродел» стал доступен модуль «Народный инспектор». Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Сегодня мобильное приложение «Добродел» это не только сообщения по тем или иным вопросам. Это единая точка входа во все цифровые сервисы Подмосковья. Его функционал постоянно дополняется полезными опциями. Теперь в приложении реализован модуль "Народный инспектор". Чтобы начать им пользоваться, просто необходимо обновить приложение на своем смартфоне до последней версии», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Народным инспектором может стать каждый житель Подмосковья. Для этого нужно установить или обновить приложение «Добродел» до последней версии. Затем авторизоваться и в подразделе «Народный инспектор» сделать короткую видеозапись, убедиться, что на ней отражено нарушение. В случае съемки автомобиля необходимо обязательно зафиксировать на видео госномер. Темами сообщения могут быть: размещение транспорта на зеленых насаждениях, на детских и контейнерных площадках или сброс мусора из автотранспорта, мусор рядом с контейнерной площадкой, незаконные надписи, листовки, объявления, повреждение ливневок и люков.

Обращение рассмотрит Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Если нарушение подтвердится, автовладельцу назначат штраф.

Мобильное приложение «Доброделе» объединило в себе все цифровые сервисы Московской области. Скачать приложение можно в App Store, AppGallery, RuStore.