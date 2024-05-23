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Продавцы «Яндекс Маркета» получили новый инструмент для работы с брошенными корзинами

Продавцы «Яндекс Маркета» смогут предложить скидку клиентам, которые добавили товары в корзину, но не оплатили их. По данным маркетплейса, в 39% случаев пользователи бросают корзину, потому что ждут снижения цены, а в 18% - нашли более выгодное предложение у конкурентов. Теперь таких покупателей можно будет мотивировать завершить покупку, предложив дополнительную скидку по промокоду. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Маркета».

Для позиций, которые пользователь не удалил или не выкупил из корзины, продавцы смогут настроить в личном кабинете автоматическую скидку от 3% до 25%. В предложении также можно будет указать предел бонуса в рублях, например, 5%, но не более 1000 руб. Это особенно актуально тем продавцам, у кого в ассортименте есть и дорогие, и дешевые товары.

Покупатель с незавершенным заказом автоматически получит индивидуальный промокод со скидкой от продавца в специальном разделе личного кабинета и в пуш-уведомлении. Он действителен 72 часа, а использовать его можно только один раз. Скидка суммируется с другими акциями «Маркета» и применяется ко всем позициям в корзине от одного продавца.

Воспользоваться новым инструментом можно в любой момент в разделе «Продвижение - Стимулы для покупателей» в личном кабинете продавца на «Яндекс Маркете». На этой же странице появятся результаты, для каких товаров и сколько раз был применен промокод.

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