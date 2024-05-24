«МегаФон» ускорил интернет в донском регионе

В городе Шахты и поселке Персиановском Ростовской области абоненты теперь на 15% быстрее загружают онлайн-ресурсы в смартфонах и планшетах. «МегаФон» запустил новое телеком‑оборудование в местах повышенной нагрузки на сеть. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В Шахтах инженеры развернули среднечастотный диапазон на окраине города — в юго-западной части. Такое техническое решение эффективно для широкого распространения сигнала как на улице, так и внутри помещений. Теперь горожане, живущие в этом районе, пользуются мобильным интернетом на скорости до 80 Мбит/с, что сопоставимо с отправкой в мессенджеры 15 фотографий размером 3 МБ за 4 секунды.

Изменение скорости мобильного интернета почувствовали не только местные жители. Вблизи локации проходит участок федеральной автодороги М4 «Дон», а значит автомобилисты и пассажиры могут быстрее скачивать информацию с дорожных карт, звонить по видеосвязи родным и близким и вызывать помощь в случае необходимости.

В Персиановском новая инфраструктура позволила увеличить площадь покрытия сети LTE и разогнать скорость до 80 Мбит/с. Благодаря апгрейду тысячам жителей, а также абитуриентам, приезжающим поступать на аграриев и ветеринарных врачей в Донской ГАУ, доступна загрузка тяжелых файлов без задержек. По информации аналитиков «МегаФона», традиционно с июня в населенном пункте растет нагрузка на сеть. Так, в период приемной кампании, в поселке в среднем расходуют на 15% больше трафика, чем в другие месяцы года.

«Чтобы предоставить высокую скорость нашим абонентам как в городах, так и в сельской местности, при проведении работ мы ориентируемся на собственные аналитические данные big data для определения локаций, где необходимо повысить качество связи. В первом квартале этого года компания уже модернизировала и построила свыше 400 базовых станций в регионе», — сказал Артем Филин, директор «МегаФона» в Ростовской области.

Кроме того, жители Шахт и Персиановского охотно пользуются технологией VoLTE. Она сохраняет четкость голоса во время звонков при одновременном серфинге в интернете. В мае 2024 г. суммарный трафик вызовов в сети четвертого поколения уже составил свыше 23 млн минут в месяц или 45 лет беспрерывных разговоров.

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«МегаФон» — всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 76,7 млн клиентов.