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«МегаФон» ускорил интернет для отдыхающих на озере Бенцы

«МегаФон» запустил высокоскоростной мобильный интернет в зоне озера Бенцы у одноименного села Западнодвинского района, примерно в 150 км от Твери. Рыбакам и туристам, отдыхающим на водоёме, и местным жителям, стала доступна устойчивая голосовая связь и мобильный интернет на скорости до 40 Мбит⁄с.

Новая инфраструктура связи работает в среднечастотном диапазоне, обеспечивая увеличенную дальность радиопокрытия и высокие скорости передачи данных. Часть объектов связи, установленных в районе деревни Бенцы, направлена на акваторию озера, обеспечивая стабильное покрытие даже на воде. Теперь отдыхающие могут получить информацию о погоде, актуальные сведения по технике ловли, поделиться результатами рыбалки и природными красотами в социальных сетях, играть в игры и слушать музыку в наушниках.

«Озеро Бенцы — популярное место рыболовного туризма. Оно знаменито своим ледниковым происхождением и рыбными местами. Ежегодно сюда приезжает несколько тысяч человек. Чтобы оставаться в контакте с близкими или воспользоваться услугами связи на случай экстренной необходимости всегда важно иметь доступ к цифровым сервисам. Мы постоянно работаем над развитием сети в популярных туристических локациях, чтобы клиенты компании чувствовали себя на отдыхе также комфортно и безопасно. Только в этом году мы построили и модернизировали более 20 объектов инфраструктуры в местах отдыха тверичан и гостей региона», — сказал Станислав Лосев, директор «МегаФона» в Тверской области.

В целом интернет активность абонентов после строительства новых телеком-объектов выросла на 20%, только в месяц абоненты здесь проговаривают более 8 тыс. минут и прокачивают более терабайта трафика.

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