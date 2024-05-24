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МТС добавила скорости LTE для южноуральских вагоностроителей

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о модернизации сети мобильной связи в городе Усть-Катаве Челябинской области. Рост скорости мобильного интернета сразу на 40% произошел благодаря переводу частот 3G на современный стандарт LTE. Об этом CNews сообщили представители МТС.

После проведенных работ доступ к ускоренному мобильному интернету МТС получили более 20 тыс. южноуральцев. Теперь даже в часы высоких нагрузок на сеть жители Усть-Катава могут с комфортом загружать тяжёлый контент, общаться по видеосвязи, смотреть фильмы и сериалы в высоком разрешении, пользоваться всеми цифровыми сервисами экосистемы МТС, а также получать государственные услуги через интернет, не выезжая в областной центр.

Рост скорости мобильного интернета также отметят гости города – во время поездки в Усть-Катав туристы смогут познакомиться с историей основания поселения в ХVIII веке, найдут интересные факты о роли бельгийцев в развитии усть-катавской промышленности, а также узнают больше о градообразующем предприятии – вагоностроительном заводе.

«Мы уделяем пристальное внимание развитию сети в западной части Челябинской области, где преобладает сложный для работы сотой связи горный ландшафт. Для того, чтобы наши абоненты могли с комфортом пользоваться всеми преимуществами цифровой экосистемы МТС мы находим технические решения и реализуем их. Усть-Катав – крупный районный центр региона, жители которого активно пользуются онлайн-сервисами. Также это город с богатой историей, привлекающий большое количество путешественников и со всей Челябинской области и соседней Башкирии, которым в поездках важен быстрый и стабильный интернет. Благодаря улучшениям скорости мобильного интернета будет хватать всем, в том числе в моменты пиковых нагрузок», – сказал директор МТС в Челябинской области Андрей Березной.

С начала этого года МТС ускорила мобильный интернет LTE в Челябинске, Магнитогорске, Верхнеуральске и других городах Челябинской области, а также модернизировала фиксированную сеть, открывающую доступ к домашнему интернету на скорости до 1 Гбит/с, в поселке Западном и нескольких районах региональной столицы.

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