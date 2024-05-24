Онлайн-платформа для торговли Rubay выходит на российский рынок

Международная платформа электронной коммерции Rubay официально объявила о своем выходе на российский рынок. Основанная в 2020 г., Rubay стремится предложить российским потребителям разнообразный шопинг-опыт. Об этом CNews сообщили представители Rubay.

Платформа Rubay предлагает ассортимент товаров – от модной одежды и косметики до товаров для дома, электроники и спортивного инвентаря. Для более эффективного обслуживания российского рынка Rubay запускает версию сайта на русском языке и предлагает бренды и товары, знакомые местным потребителям.

Мобильное приложение позволяет потребителям просматривать и покупать товары в любое время и в любом месте. Rubay предоставляет продавцам набор инструментов и услуг, помогая им оптимизировать стратегии продаж, повышать видимость продукции и создавать клиентскую базу на новом рынке.

Rubay соединяет продавцов и покупателей, предоставляя им онлайн-платформу для торговли и получая доход от комиссий за транзакции, рекламных сборов и дополнительных услуг.